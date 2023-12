Alessandro Vicinanza torna a Uomini e Donne/ Ballo con Roberta di Padua e…

Alessandro Vicinanza: clamoroso ritorno a Uomini e Donne

Con il ritorno di Ida Platano a Uomini e Donne in qualità di tronista, il nome di Alessandro Vicinanza è saltato fuori più volte. In particolare, il cavaliere è stato anche motivo di discussione tra Ida Platano e Roberta Di Padua. Quest’ultima, infatti, ha accusato Ida di aver accettato il trono poche settimane dopo aver chiuso la relazione con Alessandro. Da parte sua, Ida ha spiegato di essere stata lasciata più volte da Alessandro e di aver, ad un certo punto, deciso di mettere se stessa davanti a tutti non correndo più dietro a nessuno.

Roberta, inoltre, durante la discussione con Ida, ha spiegato di non aver mai digerito la modalità della fine della sua frequentazione con Alessandro e che avrebbe voglia di rivederlo. “Se vuoi lo facciamo chiamare“, le parole di Maria De Filippi. “Se vuole torna lui”, la risposta di Roberta e così Alessandro è tornato realmente.

Alessandro Vicinanza balla con Roberta Di Padua

Dopo essere stato un telespettatore dell’inizio dell’avventura di Ida Platano come tronista di Uomini e Donne, nella puntata del 5 dicembre, Alessandro Vicinanza torna ufficialmente in studio come cavaliere del trono over. Un ritorno che spiazza tutti, in primis Ida Platano, ma anche Roberta Di Padua che non si aspettava di rivederlo in studio.

Dopo il ritorno e il racconto della propria versione sulla fine della relazione con Ida Platano, Alessandro ricomincia ufficialmente la sua ricerca dell’amore ballando proprio con Roberta Di Padua.

