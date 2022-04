Alessandro Vicinanza, Uomini e Donne/ Pensa ancora a Federica, poi è lite con Ida

Alessandro Vicinanza continua a pensare a Federica Aversano, la non scelta di Matteo Ranieri a cui il cavaliere del trono over di Uomini e donne aveva chiesto di restare in trasmissione per poterla conoscere ricevendo, però, un no come risposta. “Mi dicono che continui a pensare a Federica”, afferma Maria De Filippi nel corso della puntata di Uomini e Donne del 7 aprile nel corso della quale Gemma Galgani ha chiesto una nuova possibilità al signor Franco. Alessandro ammette di provare un forte interesse per Federica, ma Maria gli spiega che la Aversano non tornerà.

L’atteggiamento del cavaliere del trono over non piace a Gianni Sperti il quale lo esorta a lasciare la trasmissione per poter conoscere Federica. “Ci sto pensando, ma voglio darmi una possibilità indipendentemente da Federica”, dice Alessandro. “Se ti piacesse così tanto saresti fuori a cercarlo”, dice Gianni. Poi scoppia la lite con Ida Platano.

Alessandro Vicinanza, lite con Ida Platano

Le parole di Alessandro Vicinanza scatenano nuovamente la reazione di Ida Platano, convinta che Alessandro abbia finto con lei dal momento che a Federica ha confessato di aver pensato a lei dalla prima volta che l’ha vista. Alessandro, però, non ci sta. “Tu fino a tre settimane fa piangevi per me e poi pochi minuti fa hai detto di non aver mai avuto una storia con me”, ribatte il cavaliere del trono over.

Ida si difende ribadendo di aver investito tanto nella loro storia e che, pensandoci, è una fortuna che i due non siano andati oltre. Ida e Alessandro continuano a discutere fino senza trovare un compromesso.

