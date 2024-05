Mario Cusitore non si arrende: il gesto per Ida Platano dopo Uomini e Donne/ Lei reagisce così

Mario Cusitore e il gesto per Ida Platano dopo Uomini e Donne

Mario Cusitore sembrerebbe pronto a non arrendersi con Ida Platano e disposto ad un ultimo tentativo pur di riconquistare la fiducia dell’ex tronista di Uomini e donne che ha corteggiato per mesi. Dopo aver detto addio ad Ida platano nello studio del programma di Maria De Filippi in seguito alla segnalazione sulla ragazza con cui è stato visto uscire da un B&B, Mario ha deciso di fare un ultimo tentativo per convincere Ida a concedergli un’altra possibilità. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Mario Cusitore si è così presentato sotto casa di Ida con l’intenzione di avere un confronto con lei.

Ida Platano rompe il silenzio dopo l'addio a Uomini e Donne: "Voglio un uomo deciso"/ "Forse va progettato"

Confronto che, però, non è mai avvenuto se non nello studio di Uomini e Donne nel corso dell’ultima registrazione del programma. Ida, infatti, non ha raggiunto Mario nonostante quest’ultimo fosse presente a Brescia e, nello studio dove si sono conosciuti, Ida ha ribadito la ferma volontà di non tornare indietro.

Mario Cusitore, l'ultimo messaggio per Ida Platano prima dell'addio a Uomini e Donne/ "Non ho fatto niente"

Ida Platano e il messaggio dopo l’addio a Uomini e Donne

Dopo la messa in onda della sua ultima puntata da tronista di Uomini e Donne, Ida Platano ha pubblicato tra le storie del proprio profilo Instagram un messaggio che esprime inequivocabilmente la sua posizione. “Ogni volta che qualcuno proverà a sminuirti, lascialo fare, sorridi come si sorride al matto del paese, con tenerezza. Ciò che adoro di te è che scopri il peggio delle persone e le rendi migliori. Sei sempre stato un po’ incasinato e ormai il caos che hai dentro non vuoi più sistemarlo, perché ora ti piace e hai capito che chi ti vuole, non ti cambia. Rimani cosi come sei, fallo per il bene di tutti noi. Vedrai che tutto il bene che fai, ti tornerà indietro”, ha scritto Ida.

IDA PLATANO PIANGE E LASCIA IL TRONO DI UOMINI E DONNE / Gianni: "Con cascarci se Mario ti cercherà"

La Platano, dunque, delusa da come si è concluso il proprio percorso sul trono di Uomini e Donne, non sembra avere alcuna intenzione di concedere a Mario una possibilità fuori dal programma. Cambierà idea in futuro?











© RIPRODUZIONE RISERVATA