Mario Cusitore, l’ultimo messaggio per Ida Platano prima dell’addio a Uomini e Donne/ “Non ho fatto niente”

Mario Cusitore e l’ultimo messaggio per Ida Platano: Maria De Filippi manda in onda il filmato a Uomini e Donne

Mario Cusitore ancora protagonista di Uomini e Donne. Nel corso della puntata trasmessa il 14 maggio 2024, Maria De Filippi ha dato nuovamente ampio spazio ad Ida Platano che, prima di confrontarsi con Pierpaolo Siano che ha usato parole durissime nei confronti della tronista, ha avuto modo di ascoltare le parole dette da Mario prima di lasciare la trasmissione. La De Filippi, così, spiega che Mario, dietro le quinte, alle telecamere di Uomini e Donne, ha affidato il suo ultimo sfogo.

IDA PLATANO PIANGE E LASCIA IL TRONO DI UOMINI E DONNE / Gianni: "Con cascarci se Mario ti cercherà"

Nel filmato, così, il corteggiatore napoletano ribadisce di non aver fatto nulla con la ragazza con cui è stato visto mentre usciva da un B&B e di aver detto la verità che aveva omesso fino a quel momento per paura della reazione di Ida. Mario, inoltre, sottolinea di essere sempre stato vero e sincero con Ida ribadendo di essere ancora innamorato di Ida Platano e augurandosi di poter dimenticare il tutto non volendo soffrire per amore.

Ida Platano torna a Uomini e Donne dopo l'addio a Mario/ Confronto con Pierpaolo Siano

Le parole di Mario Cusitore per Ida Platano

“Ho detto la verità. L’ho detta tardi ma l’ho detta. Non ho fatto niente. Sono stato leggero ma non c’era malizia in quello che ho fatto. Ida mi ha mortificato davanti a tutti”: con queste parole Mario Cusitore ha commentato la situazione vissuta con Ida in seguito alla segnalazione. “I miei sentimenti per Ida sono reali. C’è e resta. Sono innamorato ma ora non avrei voglia di inseguirla”, ha aggiunto Mario nel filmato.

Le parole del corteggiatore napoletano, però, non hanno convinto nè Ida ne gli opinionisti in studio. Tina ribadisce di non avergli mai creduto e Gianni aggiunge: “Mario si è mortificato da solo”. “Non ho più niente da dirgli. Non l’ho conosciuto, non ho capito chi è. Sono delusa. Ci credevo”, conclude la Platano.

Ida Platano e Mario Cusitore dopo Uomini e Donne/ Lui tenta il riavvicinamento, lei reagisce così













© RIPRODUZIONE RISERVATA