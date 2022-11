Alessia Abruscia espulsa da Il Collegio 7?/ Avventura in totale declino e…

Alessia Abruscia, Il Collegio 7: un percorso difficile

Dal carattere forte e prorompente, Alessia Abruscia è sicuramente tra i collegiali più discussi di questa nuova edizione de Il Collegio. All’interno del Regina Margherita di Anagni, Alessia subisce qualunque attività scolastica come una vera e propria tortura. Proprio a causa di questo, il suo rendimento scolastico è in totale declino. Infatti, già nella scorsa puntata, Alessia è tra gli studenti che devono sostenere l’esame di riparazione. Il mancato superamento dello stesso comporterebbe l’espulsione. Tuttavia, seppur con diverse difficoltà, alcune davvero surreali, Alessia Abruscia supera l’esame ed è riammessa nella scuola. Almeno per adesso.

Sofia Brixel, Il Collegio/ Bacio con Gabriele Greco: il video virale fa sognare tutti

I suoi scarsi risultati scolastici, uniti a un comportamento menefreghista e scontroso, infatti potrebbero comunque portarla a terminare la sua avventura nella classe 1958 molto prima del previsto. I discorsi profondi, severi e sinceri dei professori nelle scorse puntate sembrano essere stati vani e sono subito caduti nel dimenticatoio. I continui richiami del Preside inoltre, non promettono nulla di buono.

Il Collegio 2022, 6a puntata/ Diretta: partita fra Docenti e Collegiali, chi vincerà? Il ricordo di Pelè

Il difficile rapporto di Alessia Abruscia con i compagni de Il Collegio

Il rapporto di Alessia Abruscia con i compagni de Il Collegio sembra non andare per il meglio. A causa del suo carattere sfrontato e spigoloso, Alessia non riesce a legare con nessun concorrente in particolare. Ognuno dei suoi compagni infatti, sembra non essere particolarmente empatico. Sui social, Alessia è presente con un profilo Instagram che conta di pochi post e una manciata di followers.

Lo stesso vale per TikTok, piattaforma ove si diletta a creare video ironici e sarcastici sulle più famose basi rap. Sebbene le premesse potessero farla sembrare il caratterino pepe dell’edizione, il giudizio del pubblico sembra unanime a quello del personale docente. La sua indole provocatrice e testarda infatti, non ha colpito il web, che la critica costantemente. La maggior parte dei commenti sui social infatti, la vorrebbero già fuori dal programma. Chissà che Alessia non riesca a cambiare rotta, decidendo di migliorare e recuperare, per prolungare la sua permanenza nella scuola.

Elisa Angius e Gabriel Rennis stanno insieme?/ Nuova coppia a Il Collegio 7...

© RIPRODUZIONE RISERVATA