Alessia Abruscia, Il Collegio 7/ Dopo le punizioni in arrivo l’espulsione?

Alessia Abruscia, Il Collegio 7: un percorso particolare

Il percorso di Alessia Abruscia a Il Collegio 7 è sicuramente da menzionare perché ciò che nelle prime due settimane è stato più evidente della ragazza sono stati i modi bruschi e aggressivi. Non a caso, sono stati innumerevoli i motivi di malcontento riscontrati sia dai suoi compagni di studio che da parte dei docenti. Qualcosa però dopo le prime scaramucce è sembrato cambiare, soprattutto in concomitanza dell’intervento del professor Maggi che ha cercato di stimolare la giovane nel mettere in atto un comportamento più consono al contesto ma soprattutto più disponibile e aperto nei confronti dei compagni.

Seppur a piccoli passi nella terza settimana è stato evidente il suo percorso di crescita; nonostante il trionfo della sezione A occupa ancora l’ultima posizione in quanto a voti, ma passando da un sonoro 3 ad un convincente e stimolante 5. Inoltre, dopo le ramanzine della settimana precedente ha dovuto fare i conti anche con la punizione prevista per lei. Vedremo come si comporterà stasera quando avrà ancora un’altra opportunità per mostrare il suo carattere e per cercare di smussare quei lati che finora non sono piaciuti a nessuno né al pubblico né alle sue compagne.

La prova superata da Alessia Abrusca

Alessia Abrusca, nonostante qualche titubanza, è riuscita a superare la prova a Il Collegio 7 trovando la soddisfazione dell’insegnante e del preside. Clamorosamente però, nel corso dei giorni successivi è stata lei stessa a rovinare tutto; nel corso delle interrogazioni organizzate dopo la consegna dei voti si è fatta trovare impreparata ottenendo un negativo 2. Come se non bastasse, si è messa in mostra con atteggiamenti offensivi e denigratori nei confronti della docente, cancellando tutti i progressi fatti nei giorni scorsi. Cacciata dalla classe e a colloquio col preside ha ottenuto l’ennesima ramanzina oltre che una severa punizione.

Continuano anche le difficoltà di integrazione per Alessia. Gli scontri innumerevoli delle prime settimane hanno deteriorato la maggior parte dei rapporti; quasi con tutti gli studenti scambia conversazioni prettamente di circostanza senza dedicare particolari attenzioni a qualcuno. Anche il web si dimostra particolarmente severo nei suoi confronti. Gli atteggiamenti che hanno osservato in queste prime settimane sono bastati a scatenare i commenti negativi sul web. Per Alessia sono poche le parole di elogio, soprattutto a causa del suo cambio di rotta in negativo osservato nell’ultima puntata.











