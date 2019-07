Alessia Alex Mucci al Grande Fratello Vip?/ Foto hot e numeri da star su Instagram

Alessia Alex Mucci sarà una dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip affidata ad Alfonso Signorini dopo l’addio di Ilary Blasi. I nomi dei nuovi inquilini della casa di Cinecittà non ci sono ancora, ma il nome di Alessia Alex Mucci potrebbe essere quello adatto per alzare la temperatura e aiutare l’auditel. Alessia Alex Mucci, infatti, su Instagram, vanta numeri da vera star con 1,3 milione di followers. Con le foto hot e i video provocanti porta quotidianamente a casa migliaia di like e condivisioni. Dietro il seno prosperoso, il vitino da vespa, le abbra gonfie e due enormi occhi azzurri si nasconde anche una grande testa. Alex Mucci, infatti, è laureata in ingegneria aerospaziale. Per realizzare il suo sogno universitario, Alex ha lasciato la propria città, Pescara, a soli 19 anni per trasferirsi a Torino, successivamente a Milano e in seguito a Sydney, in Australia. Alla tuta da ingegnere aerospaziale, però, preferisce i bikini mozzafiato che mettono in risalto il fisico super allenato: saranno le sue curve a convincere Signorini e gli autori del Grande Fratello Vip a rinchiuderla nea casa?

Alessia Alex Mucci al Grande Fratello Vip? Con Barbara D’Urso andò male

Non è la prima volta che il nome di Alessia Alex Mucci viene accostato al Grande Fratello. Già lo scorso marzo, alla vigilia della sedicesima edizione del padre di tutti i reality, condotta da Barbara D’Urso, spuntò il nome di Alex Mucci tra i probabili concorrenti. Rumors che, però, non hanno mai trovato conferma. Nonostante sia tra le influencer più seguite su Instagram, Barbara D’Urso ha puntato su altri nomi. Oggi, però, a pochi mesi dalla nuova edizione del Gf Vip, il nome della Mucci torna prepotentemente in pole position. Alex ha tutti i numeri per poter varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà e conquistare il pubblico di canale 5. Ci riuscirà?

© RIPRODUZIONE RISERVATA