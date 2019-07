Ilary Blasi/ Dopo GF Vip la fiction con Francesco Totti? “E’ un’idea che ci diverte…”

Ilary Blasi, raggiunta dalle pagine di Chi, ha raccontato di non pensare al quarto figlio. “Stiamo bene così. Io e Francesco abbiamo tre tigli e tre è il numero perfetto”. Successivamente la conduttrice, parla anche del Grande Fratello Vip, come mai ha deciso di lasciarlo? “Era un programma che desideravo molto fare e mi sono tolta questa soddisfazione. Ogni anno è venuta fuori una parte di me ma, come in tutte le cose, c’è un inizio e una fine. Ho capito come funzionava e volevo lasciare quando per me era ancora una figata farlo, non volevo correre il rischio di annoiarmi”. Poi, nel perfetto stile della Blasi, senza maschere, schietta e sincera, arriva pure la piccola stoccata: “A me piace la parte divertente, mentre mi riesce più difficile quella in cui si parla di cose personali, perché lì non è più un gioco, ma devi andare a scavare a fondo, a volte troppo. È vero che nei reality bisogna mettersi in discussione, ma ci sono dei paletti, e quando si sorpassano certi limiti, dove magari un’altra ci sguazzerebbe, io faccio fatica perché a me piace più ridere. Mi immagino un telespettatore seduto davanti alla tv che vuole leggerezza”.

Ilary Blasi: dopo il GF Vip la fiction con Francesco Totti?

Come ben sapete, a prendere il posto di Ilary Blasi al Grande Fratello Vip, ci sarà Alfonso Signorini, sua spalla nelle precedenti tre edizioni. “Mi dispiace staccarmi da lui perché è una persona che mi fa stare bene, gli faccio tanti in bocca al lupo per la sua conduzione”. La conduttrice Mediaset, ha parlato anche del marito Francesco Totti, rivelando di cosa si occuperà dopo l’addio alla squadra: “Io sono sempre con lui, qualsiasi cosa faccia. Questa volta è diverso rispetto a quando ha smesso di giocare. Adesso penso che il cambiamento faccia bene, lo vedo come un elemento positivo”. Poi ironizza sull’indiscrezione che girava alcuni mesi addietro, di una fiction in stile Sandra e Raimondo: “Una sit-com stile ‘Casa Vianello‘? È un’idea che ci ha sempre divertito, adesso siamo pure meno impegnati… Per ora organizziamo spesso feste in casa con gli amici, balliamo e ci divertiamo”.

