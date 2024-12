Alessia Amendola a sorpresa a Masterchef 2024: pubblico sotto choc

Tra i concorrenti di Masterchef 2024 c’è anche Alessia Amendola, figlia di Claudio Amendola. “Sono doppiatrice, è una cosa di famiglia, visto che mio nonno e mia nonna erano doppiatori. Mio nonno era Ferruccio Amendola” racconta la ragazza, che spiega di essere la figlia di Claudio, l’attore. Il piatto di Alessia sono le tagliatelle al limone. Per Bruno Barbieri è un “sì”, mentre per Giorgio Locatelli un “no”, ma Antonino Cannavacciuolo le dice di “sì” e le assegna così il grembiule grigio, dopo aver sentito da lei le parole che voleva sentirsi dire: “Farò questo in ogni caso, voglio fare la chef”.

La partecipazione di Alessia Amendola a Masterchef 2024 è stata una sorpresa per il pubblico, che non si aspettava minimamente di vedere la figlia di Claudio Amendola (nata nel 1984 dal rapporto con la doppiatrice Marina Grande) davanti alle telecamere.

Alessia Amendola a Masterchef 2024: chi è la figlia di Claudio Amendola

Tantissimi i film doppiati in carriera da Alessia Amendola, la figlia di Claudio Amendola nonché nipote di Ferruccio Amendola e Rita Savagnone. La sua è una voce iconica per il mondo della tv italiana e per questo tanti utenti, sui social, hanno detto di averla riconosciuta già solamente nel sentirla parlare, prima che dicesse il suo nome e raccontasse la sua storia. La figlia di Claudio Amendola, infatti, ha doppiato dei film davvero conosciuti e popolari come “4 amiche e un paio di jeans”, “Pretty Princess“, dando la voce alla protagonista Anne Hathaway e tantissime altre pellicole di gran successo. Tante anche le serie tv per le quali Alessia ha lavorato.

Nonostante il grande successo che ha nel suo lavoro, Alessia Amendola ha deciso di tentare l’avventura a Masterchef 2024, essendo una grande appassionata di cucina, come si può vedere sui suoi canali social, dove pubblica spesso video di ricette.