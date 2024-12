Masterchef Italia 2024, le anticipazioni della seconda puntata del 19 dicembre e tutte le novità

Masterchef Italia 2024 torna in onda questa sera, 19 dicembre 2024, con la seconda puntata in onda su Sky Uno e Now TV. Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli sono i confermatissimi giudici del cooking show che è ancora alle fasi delle selezioni. Nel corso della prima puntata, si sono presentati i primi aspiranti concorrenti e sono state anche annunciate le prime novità di questa edizione. In fase di selezione, nella zona pre-cooking, i concorrenti non sono più da soli nelle prime preparazioni del proprio piatto, ma sono seguiti dalla chef Chiara Pavan.

Successivamente, il concorrente raggiunge i giudici e ha 5 minuti per completare il proprio piatto. Se il piatto piace a tutti e tre i giudici, ottiene un grembiule bianco e, dunque, accede direttamente alla Masterclass; in caso soltanto due dei tre danno il proprio sì, il concorrente avrà un grembiule grigio e una seconda possibilità nella fase successiva del programma. In caso di tre no, il concorrente non è ammesso alla gara.

Masterchef Italia 2024, chi sono i concorrenti che hanno conquistato un posto in Masterclass

L’altra novità sta però nel potersi giocare il tutto per tutto subito, escludendo la possibilità del grembiule grigio. In questo caso dovrà ottenere per forse tutti e tre i sì, in caso contrario sarà eliminato. In più però avrà invece 10 minuti al posto dei cinque concessi per la preparazione finale del piatto.

Dopo la prima puntata di Masterchef Italia 2024, i concorrenti che hanno ottenuto tre sì, e dunque un posto in Masterclass, sono: Reza, Katia, Gaetano, Mary, Giulio e Ilaria. Nel corso della seconda puntata del 19 dicembre saranno scelti altri concorrenti ufficiali, mentre alcuni dovranno ripresentarsi alla fase successiva di “riparazione” che quest’anno avrà l’aspetto dl blind test. Solo quando l’intera Masterclass sarà completa, verrà ufficialmente avviata la fase delle sfide vere e proprie di Masterchef Italia 2024.

Come vedere in diretta streaming Masterchef Italia 2024

Masterchef Italia 2024 va in onda ogni giovedì, in prima serata, in diretta televisiva alle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibili on demand anche in 4K HDR e visibili su Sky Go. Per vedere le puntate del cooking show è, dunque, necessario essere abbonati ai servizi citati.