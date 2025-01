Claudio Amendola avrebbe trovato nuovamente l’amore dopo la fine del lungo e felice matrimonio con Francesca Neri, terminato ormai da alcuni anni. La nuova fidanzata del talentoso e amatissimo attore romano sarebbe Giorgia Guglielman, più giovane di lui di quindici anni. Ma chi è la nuova compagna dell’artista, di 61 anni? L’attore è stato immortalato con Giorgia dai fotografi e i loro scatti insieme hanno fatto impazzire i giornali di gossip, che si sono subito scatenati alla ricerca dell’identità della donna. Lei si chiama appunto Giorgia Guglielman e sarebbe la nuova fidanzata di Claudio Amendola. La donna lavora nel mondo dello spettacolo ma non ha la stessa popolarità dell’attore romano, da sempre amatissimo dal pubblico.

Lola Ponce, chi è il marito Aaron Diaz / "Era tutto incredibile", uno strano matrimonio e un legame speciale

Giorgia, infatti, non sarebbe un’attrice né tantomeno una regista: farebbe infatti la costumista, una figura fondamentale per quanto riguarda il mondo del cinema, che lavora alacremente dietro le quinte per la perfetta riuscita di uno spettacolo o di un film. Tra i due ci sarebbe del tenero ormai da qualche tempo, come dimostrano le immagini che sono state pubblicate dai paparazzi, che li hanno scovati intenti a scambiarsi baci e tenerezze. Foto che dunque non lascerebbero spazio a dubbi. Secondo quanto emerso, la storia tra i due andrebbe avanti ormai da un anno e mezzo, iniziata dunque poco dopo la separazione da Francesca Neri.

Concorrenti Io Canto Senior 2025, chi sono?/ Anna Paola Andreini, Alessandro Rea, Angelo Aliano e…

Giorgia Guglielman, chi è la nuova fidanzata di Claudio Amendola? Insieme sul set de Il Patriarca

Come spiegato dal settimanale “Oggi”, che ha pubblicato appunto le foto di Claudio Amendola con la nuova fidanzata Giorgia Guglielman, lei sarebbe una costumista e avrebbe lavorato con l’attore sul set de “Il Patriarca”. I due, dunque, sarebbero molto felici insieme nonostante i 15 anni di differenza, che diciamoci la verità, sono nulla di fronte all’amore. Claudio con lei avrebbe trovato di nuovo la serenità ma soprattutto il sorriso, come si vede bene dalle immagini che li ritraggono insieme.