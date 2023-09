Alessia Cammarota accusata di aver ‘lasciato’ il figlio di 3 mesi/ Duro sfogo dell’ex di Uomini e Donne

Alessia Cammarota risponde alle critiche delle mamme: le sue parole

Alessia Cammarota è stata al centro delle critiche sul web per aver lasciato il terzo figlio, il piccolo Mattia, al papà. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, si è dovuta allontanare dal neonato per alcuni giorni a causa del lavoro ma ha preciso di averlo lasciato nelle mani di “papà, Nicco, Leo, Tata e nonni”.

Nonostante le rassicurazioni dell’influencer, molti utenti l’hanno pesantemente criticata perchè “le madri non possono lasciare i figli a tre mesi“. Cammarota ha deciso di replicare duramente alle polemiche: “Ma fosse partito Aldo… Secondo voi sarebbero state rivolte anche a lui le stesse domande? E con la stessa frequenza? Non voglio far polemica, semplice curiosità” afferma: “Non penso che qualcuno volesse darmi della sconsiderata. Trovo però strano che la curiosità sorga solo se ad allontanarsi è la mamma. Vi faccio un esempio: quando sono a lavoro il weekend tutti a chiedermi: “E i bambini?”. Aldo è a lavoro tutte le sere eppure nessuno ha mai fatto questa domanda a lui“.

Alessia Cammarota nel mirino degli hater: “Sei una noia”, lei replica

Alessia, dopo la replica per la questione del piccolo Mattia è stata poi accusata di essere una “noia, un lamento continuo”. L’ex volto di Uomini e Donne non si è lasciata scappare l’opportunità di replicare anche a questo: “Sono d’accordo con lei, anche se non so esattamente dove abbia letto una lamentela“.

E ancora: “Però ha ragione, tendenzialmente sono una persona abbastanza pesante. Non ditemi nulla ma non riesco a non riflettere su determinate cose. Vorrei tanto essere più leggera ma non sarei io. Quindi, o levi il segui (e la comprendo) oppure si armi di pazienza” conclude Cammarota che non è estranea alle critiche di questo genere.

