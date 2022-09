Alessia Cammarota assente a Venezia “sto andando a stendere”/ L’ex Uomini e donne…

Alessia Cammarota assente a Venezia ’79: “Cosa ci dovrei andare a fare?“

La 79° edizione della Mostra del Cinema di Venezia vede la presenza quest’anno di numerosi volti del cinema e non solo. Anche numerosi Vip di casa nostra, tra attori e influencer, hanno sfilato sul prestigioso red carpet. C’è però chi ha preferito non raggiungere la laguna e rimanere a casa propria, come Alessia Cammarota. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha infatti condiviso alcune Instagram stories in cui, rispondendo alle domande dei followers, ha spiegato il motivo dell’assenza.

Come riportato anche da Isa e Chia e Novella 2000, la ragazza ha usato il mezzo dell’ironia per rivelare come mai non abbia sfilato a Venezia: “Dici per passare l’aspirapolvere sul tappeto? No, penso siano già al completo col personale. E questa storia ve la faccio proprio mentre sto andando a stendere la lavatrice. Esattamente io a Venezia cosa ci dovrei andare a fare? Cioè è un’esperienza stupenda, ma ci sono personaggi di un certo tipo, non Alessia che alle tre del pomeriggio stende“.

Alessia Cammarota nella bufera per le sue parole: arriva la risposta social

La risposta di Alessia Cammarota è segnata dall’ironia e dalla classica schiettezza che la contraddistingue, tuttavia in molti hanno letto nelle sue parole una frecciatina indirizzata alle altre influencer invitate alla Mostra di Venezia. Si è così subito scatenata la polemica social, alla quale ha cercato di replicare spiegando: “Già si è scatenato l’inferno. Io non ho detto che le influencer non sono all’altezza, ma magari. Io non sarei all’altezza. Quindi, riferito a me dico no perché non serviva qualcuno che passasse l’aspirapolvere perché quello potrei fare”.

L’intenzione, ribadisce l’ex corteggiatrice di Uomini e donne, non era quella di sminuire gli altri ma di fare pura autoironia: “Non ne sarei all’altezza, non sto sminuendo gli altri. Sto semplicemente facendo dell’ironia su me stessa. Quindi vi prego, cogliete l’ironia e fatevi una risata”.











