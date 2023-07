Alessia Cammarota, dolce dedica al marito Aldo Palmeri e ai figli/ Dopo la nascita di Mattia, emoziona…

Alessia Cammarota dopo la nascita del terzo figlio

Dopo essersi ripresa da una notte faticosa che le ha regalato la gioia per la nascita del terzo figlio, il piccolo Mattia, Alessia Cammarota è tornata sui social per condividere la propria felicità sui social e fare una dolcissima dedica agli uomini della sua vita. Bellissima e raggiante, ancora in clinica, Alessia, in una Instagram Story, spiega di stare bene e di aver recuperato una piò di forze dopo la notte insonne per il parto. “Non vedo l’ora di tornare a casa e riorganizzare il quotidiano”, dice Alessia che, insieme al marito, dovrà gestire il resto dell’estate dividendosi tra Niccolò e Leonardo, i figli più grandi e il piccolo Mattia.

Nicole Santinelli al settimo cielo/ L'ex Uomini e Donne diventa zia: "Ho la fortuna di..."

L’arrivo del terzogenito ha portato una nuova gioia ad Alessia e Aldo che vivono un amore grande e importante dopo essersi conosciuti e innamorati nello studio di Uomini e Donne.

Alessia Cammarota e la dedica ai suoi uomini

Alessia Cammarota dovrà gestire le sue giornate dividendosi tra quattro uomini. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne, infatti, è circondata dall’amore dei suoi uomini ovvero il marito Aldo Palmieri e i suoi tre bambini. Su Instagram così, la Cammarota ha pubblicato una foto in cui si intravedono Aldo, Niccolò e Leonardo durante l’incontro con Mattia. “I miei uomini. Il mio cuore esplode d’amore”, scrive Alessia.

Uomini e donne, Armando Incarnato nasconde un amore top secret?/ La risposta

“Auguri, siete meravigliosi”, commenta Francesca Del Taglia, a sua volta mamma di due maschietti nati dal suo amore finito con Eugenio Colombo. “Benvenuto Mattia. Auguri di cuore, avere tre maschietti è meraviglioso”, scrive Ursula Bennardo, mamma di tre maschi, nati da una storia precedente a quella con Sossio Aruta con cui è diventata mamma di Bianca.

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne, Armando Incarnato fuori dal cast?/ Beccato con la nuova fiamma: la segnalazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA