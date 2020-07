Alessia Cascella/ Tentatrice Temptation Island 2020: ex Miss, corteggiò Raselli ma…

Tra le bellissime tentatrici chiamate e stuzzicare i fidanzati di Temptation Island 2020, nell’edizione che ha esordito lo scorso 2 luglio figura anche Alessia Cascella. Classe 1995, napoletana doc, la giovane Alessia non è del tutto estranea al mondo della televisione e dello spettacolo in generale. La ragazza con la sua bellezza ed i suoi modi di fare potrebbe contribuire a mettere in difficoltà gli uomini fidanzati presenti nel villaggio dell’Is Morus Relais in Sardegna dove sono sbarcati in coppia salvo poi mettersi in gioco e separarsi dalle rispettive compagne, mettendo così alla prova i propri sentimenti. La single Alessia potrebbe presto avere un ruolo di rilievo nel corso dell’edizione. La sua bellezza non è una sorpresa dal momento che lavora come modella ed ha alle spalle la fascia di Miss Cinema Campania conquistata nel 2013. Di recente, nel 2019, registra anche una partecipazione alla trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Il mondo della moda l’ha sempre interessata, ma Alessia ha voluto comunque proseguire negli studi: dopo aver conseguito il diploma al liceo linguistico, infatti, si è iscritta alla facoltà di Mediazione Linguistica. Nei medesimi anni ha però sfruttato anche alcune opportunità che le sono capitate per muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo.

ALESSIA CASCELLA, CHI È LA TENTATRICE DI TEMPTATION ISLAND 2020

A colpire di Alessia Cascella, tentatrice della nuova edizione di Temptation Island è indubbiamente la sua bellezza. Appena maggiorenne, infatti, supera brillantemente le selezioni per il concorso di bellezza per eccellenza, Miss Italia conseguendo la fascia di Miss Cinema Planter’s Campania. Una passione, quella della moda, che l’ha sempre accompagnata dal momento che ha continuato a prendere parte a shooting pubblicati poi sul suo profilo social molto seguito. La sua partecipazione in qualità di corteggiatrice di Uomini e Donne risale al 2019, nell’edizione che ha visto Giulio Raselli protagonista del trono classico. La sua partecipazione al programma pomeridiano di Canale 5 però è durata molto poco ed a quanto pare continua ad essere single dal momento che a distanza di qualche mese è stata scelta come tentatrice di Temptation Island 2020 dove avrebbe già attirato l’attenzione di alcuni fidanzati contribuendo a mettere a dura prova la solidità delle coppie che hanno deciso di intraprendere questo viaggio nei sentimenti.



