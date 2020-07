Temptation Island 2020/ Mistero sui nuovi casting annunciati sui social

E’ mistero sui nuovi casting di Temptation Island 2020 annunciati nelle scorse ore sui canali social ufficiali del reality estivo sui sentimenti. Inutile dire che l’annuncio, arrivato ad una settimana dalla messa in onda della prima puntata e ad un passo dalla fine delle riprese, ha lasciato un po’ interdetti i fan che hanno preso d’assalto il post commentando e facendo mille domande rimaste però senza risposte. Alcuni pensano che il casting sia aperto per la prossima edizione (2021), altri ancora fanno una serie di battute sulle coppie in gioco azzardando l’ipotesi che siano tutti scappati e quindi ci sia bisogno di nuove coppie ma, infine, c’è anche una terza ipotesi, la più plausibile. Quale? Che i casting riguardino la prossima edizione ma non 2021 ma quella prevista per settembre e che dovrebbe essere affidata ad Alessia Marcuzzi.

TEMPTATION ISLAND 2020 NEL MISTERO PIU’ FITTO, NUOVI CASTING PER…

Nella foto che annuncia l’apertura dei casting si legge: “Vuoi partecipare a #TemptationIsland? I casting sono aperti! Cosa aspetti, iscriviti subito su Wittytv.it (LINK IN BIO)”, nessun riferimento quindi all’edizione a cui si rivolge e questo ha permesso ai fan di lanciarsi in illazioni e proposte. A quanto pare, però, si profila l’idea che quella in onda a settembre non sia del tutto un’edizione vip e che magari ci possano essere con loro ancora una volta dei comuni mortali facendo quindi due edizioni miste a distanza di poche settimane soprattutto alla luce degli ottimi ascolti del debutto di giovedì scorso. Magari a settembre troveremo 4 coppie vip e due “normali” perché l’idea che i casting siano relativi al 2021 sembra davvero un azzardo.

Ecco il post incriminato e che tanto scompiglio ha portato tra i fan ad un giorno dalla messa in onda della seconda puntata:





