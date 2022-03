Alessia, chi è la moglie di Antonio Giuliani/ 14 anni d’amore: un matrimonio e un figlio

Alessia è la moglie di Antonio Giuliani, comico, cabarettista e attore di successo. Un amore vissuto lontano dal clamore mediatico quello tra il comico e la compagna con cui è sposato dal 2008. Dal loro amore è nato anche un figlio. Della coppia però si conosce davvero pochissimo, anche se l’attore ogni tanto sui social condivide momenti di vita quotidiana in compagnia della moglie e del figlio. Ottimo padre di famiglia e ottimo padre, Giuliani ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo nei primissimi anni ’90. Il comico romano con la sua simpatia ha conquistato pian piano un posto di tutto rispetto nel panorama artistico italiano diventando un volto noto.

Amici 21, Alex e Sissi infrangono le regole: stop a internet/ In crisi Lda: "Come cazz* faccio? “

Se la sua carriera professionale è sotto gli occhi di tutti, non si può dire lo stesso della sua vita privata visto che l’attore e cabarettista ha preferito sempre mantenere il maggior riserbo sulla sua vita sentimentale e privata. Riservato e discreto, Giuliani è felicemente sposato con Alessi,a la donna che gli ha cambiato la vita regalandogli anche la grande gioia di un figlio.

Jessica Selassiè verso L'isola dei famosi 2022?/ I fan sognano la coppia con Barù ma...

Antonio Giuliani e la moglie: un rapporto lontano dalle telecamere

Si conosce davvero poco della vita privata di Antonio Giuliani, l’attore e comico romano felicemente sposato da circa 14 anni con la moglie Alessia. A rivelare qualcosina in più sulla sua vita privata è stato proprio l’attore che, ospite in un programma televisivo della Rai, ha raccontato i primi anni nel mondo dello spettacolo e di come sua madre ha reagito alla sua scelta di lavorare come cabarettista: “inizialmente non era molto orgogliosa, non c’era la cultura del cabaret: quando andavo a fare le serate avevo una valigia, una sera tornando a casa mia mamma mi diede uno schiaffo. Mi chiese dove avevo preso 100 mila lire trovate dentro i jeans, pensava che avessi rubato”.

Francesco Chiofalo, la malattia è tornata/ La mamma: "Noi speriamo sia una cisti"

Non solo, l’attore e comico ha anche parlato della notizia di un presunto infarto uscita anni fa sui giornali: “qualche anno fa ho deciso di andare a fare un check-up, rimasi ricoverato all’interno dell’ospedale e qualcuno fece uscire la voce che avevo avuto un infarto. Non avevo assolutamente niente, era una fake news”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA