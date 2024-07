Alessia contro Maika a Temptation Island 2024: “Pare Totò e Nino D’Angelo”/ Attacco alla tentatrice

Ancora una puntata turbolenta per Alessia a Temptation Island 2024. La concorrente napoletana, fidanzata di Lino, ha partecipato al programma per tentare di risolvere i problemi di coppia con il compagno, che le trasmetteva poca fiducia: più volte, infatti, ha beccato dei messaggi di altre donne sul suo cellulare e spesso è stata contattata da ragazze che dicevano di aver conosciuto Lino in atteggiamenti ambigui. Parole e dimostrazioni che hanno instaurato dubbi in Alessia, nonostante Lino abbia sempre negato di aver conosciuto altre donne: i due sono così arrivati a Temptation Island 2024, dove il fidanzato ha legato subito con la tentatrice Maika.

TEMPTATION ISLAND 2024, 2A PUNTATA/ Coppie e diretta: Vittoria delusa da Alex, lui vicino alla single Nicole

Alessia non ha preso bene la conoscenza tra Maika e Lino e ha paragonato la tentatrice a Totò e Nino D’Angelo nella puntata del 4 luglio. La fidanzata ha paragonato la giovane a Totò per il suo mento un po’ pronunciato e poi al cantante napoletano per la sua chioma bionda. Commenti fatti probabilmente in preda alla rabbia, che però non sono passati inosservati e hanno fatto il giro del web, dove le parole di Alessia sono subito diventate un meme.

Vittoria in crisi per Alex a Temptation Island 2024: "Cos'ho che non va?"/ Lui: "Non so se sono innamorato"

Alessia e Lino, rottura vicina a Temptation Island 2024?

Alessia ha scritto a Temptation Island 2024 “perché non ho fiducia in lui. Penso che mi tradisca e sono stanca di rincorrere un ragazzo immaturo”, come aveva raccontato. Lino aveva replicato alle parole della fidanzata spiegando: “Ormai è diventata una guerra. Lei è diventata pesante. Vorrei un po’ di libertà”. I primi giorni nel villaggio di Temptation Island 2024 hanno dato ragione ad Alessia, che ha visto comportamenti davvero immaturi da parte del fidanzato, pronto a divertirsi con le tentatrici e in particolare con Maika. La fidanzata ha richiesto per ben due volte il falò di confronto che Lino ha prontamente rifiutato, dimostrandosi poco interessato a non ferire la compagna con i suoi atteggiamenti infantili: la storia d’amore, però, sembra ormai prossima alla rottura.











© RIPRODUZIONE RISERVATA