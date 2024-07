Lino rifiuta di nuovo il falò di confronto con Alessia a Temptation Island 2024/ “A lei non ci penso”

Temptation Island 2024, Lino Giuliano rifiuta il falò di confronto immediato con Alessia Pascarella: “Devo capire delle cose”

La 2a puntata di Temptation Island 2024 inizia dal punto in cui si è interrotta la prima: il secondo falò di confronto immediato chiesto da Alessia a Lino dopo l’ennesimo video in cui il 29enne si lascia andare con la single Maika. La loro complicità è evidente, Lino Giuliano non solo si è avvicinato alla single Maika Randazzo ma ha persino offeso e insultato la sua fidanzata Alessia Pascarella dichiarando: “Quanto sono belle le donne? Se faccio i complimenti anche alla mia donna? No! Perché la mia è moscia. Io sono un tipo creativo e divertente, ma con la mia fidanzata siamo dei morti. Lei purtroppo è il mio esatto contrario.” Dopo aver visto i video Alessia, sempre più delusa e arrabbiata, si è sfogata con Martina rivelandole di aver capito che persona è il suo fidanzato e di ‘togliersi i prosciutti dagli occhi’

Lino per la 2a volta non ha accettato il falò di confronto anticipato chiesto da Alessia spiegando così i motivi del suo gesto: “Rifiuto perché io non ho capito ancora nulla. Devo capire delle cose, me la voglio vivere e voglio seguire il mio percorso. Per lei mi sono sempre accantonato io.” “Lo sapevo ma ne chiederò un altro” è stata la risposta di Alessia Pascarella che parlando con le altre ragazze ha ammesso: “È brutto, voi non potete capire cosa si prova.”

E mentre Alessia è distrutta Lino dopo aver rifiutato il falò di confronto incurante dei sentimenti della sua fidanzata si gode la ‘vacanza’ nel villagio dei fidanzati con gli altri ragazzi, le altre single e soprattutto la tentatrice Maika. “In tre giorni due falò? E che ca***. Una palla proprio solo a pensarlo.” confida Lino Giuliano di Temptation Island 2024 a Maika per poi aggiungere: “Io sto bene così anzi sto molto bene. Il pensiero che dovrei andare là mi fa pensare molto. Per ora non ci penso a lei, è sempre scappata davanti ai problemi. Lei in quattro anni non mi ha mai capito, mi stai capendo tu in pochi giorni (rivolgendosi alla tentatrice Maika Randazzo) e questa è la vita.”

Fidanzati da quattro anni, i due napoletani Alessia, 30 anni, e Lino partecipano a Temptation Island 2024 per volere di lei. E la 30enne a chiamare la redazione per mettere alla prova il suo ragazzo, crede che la tradisca perché immaturo e in cerca di libertà. Secondo Alessia, il fidanzato deve guadagnarsi la sua fiducia ma già dopo solo due giorni dall’inizio dal reality sono venute fuori tutte le crepe. I due si lasceranno?











