Alessia e Davide sono tornati insieme dopo Temptation Island 2023?/ Lei vuota il sacco: “Ci sentiamo…”

Alessia e Davide dopo Temptation Island 2023

Tra le coppie di Temptation Island 2023 che hanno appassionato il pubblico di canale 5 c’è sicuramente quella formata da Alessia e Davide. Fidanzati da undici anni, hanno partecipato al programma condotto da Filippo Bisciglia per permettere a Davide di poter riacquistare fiducia in Alessia dopo aver scoperto un tradimento di quest’ultima. I due hanno lasciato insieme il villaggio, ma durante l’incontro con Filippo Bisciglia, avvenuto un mese dopo la fine del programma, hanno raccontato di non convivere più prendendosi un periodo di pausa. Cos’è successo dopo? Il periodo di pausa è finito?

A rispondere a tutte queste domande è stata Alessia che, rispondendo alle domande dei followers su Instagram, ha svelato la verità sull’attuale rapporto che ha con Davide. Dalle parole di Alessia sembrerebbe che la riconciliazione ufficiale non sia ancora avvenuta.

Le parole di Alessia su Davide

Davide e Alessia continuano a sentirsi quando capita, ma non sono tornati ufficialmente insieme e non hanno ricominciato a convivere. A svelarlo è stata la stessa Alessia la quale ha spiegato come, nei momenti in cui è sola, le capita spesso di essere assalita da un senso di malinconia.

“Ogni tanto ci parliamo, il rapporto è cambiato, comunque è una persona che ha fatto parte della mia vita per 11 lunghi anni. Ci stiamo prendendo i nostri spazi, ci stiamo vivendo le nostre amicizie. Un po’ di lontananza ci farà bene, ne abbiamo parlato molto. Non nego che i momenti di malinconia dati dai ricordi ci sono. Mi capita di fermarmi a pensare, soprattutto quando sono sola. Quello che vorrei è che entrambi stiamo bene. Nulla di più, per me la felicità di entrambi è la priorità”, le parole dell’ex protagonista di Temptation Island 2023.

