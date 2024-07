Lino e Alessia si ritrovano a Temptation Island 2024 per un secondo falò di confronto: lui vuole tornare con lei dopo una notte con Maika

Il giorno dopo il primo falò di confronto a Temptation Island 2024, conclusosi con una brusca rottura, Lino chiede di rivedere l’ormai ex fidanzata Alessia per un nuovo confronto. “Mi sono svegliato e ho sentito delle mancanze forti. – spiega lui a Filippo Bisciglia – Mi mancava lei com’è fatta, come mi tratta e poi volevo chiederle scusa per come ci siamo lasciati, è stato brutto il modo, molto arrogante. Purtroppo sono istintivo e vorrei rimediare.”

Lino deve attendere solo pochi istanti per rivedere Alessia, che ha deciso di accettare il nuovo confronto, spiegandone subito il motivo: “Se sono venuta è perché sono matura ed educata”. La rabbia però c’è ancora ed è chiara e viene alimentata da un video inedito che Filippo ha per lei e che mostra Lino con la tentatrice Maika poco prima del primo falò di confronto immediato. Il ragazzo le chiede se è pronta a conoscerlo fuori. Poi, con un secondo video, Filippo mostra ad Alessia anche l’incontro tra Lino e Maika dopo il falò, in cui lui torna a chiederle di conoscersi fuori e lei sembra accettare. Si scopre, inoltre, che i due hanno trascorso la notte nello stesso hotel, anche se lui specifica: “In due stanze singole”.

Alessia non perdona Lino a Temptation Island 2024: “Non mi hai mai rispettata!”

Alessia, dopo aver visto questi video, è ancora più delusa da Lino, motivo per il quale è ancora più decisa a chiudere la loro storia. “Lui si sente giudicato da me ma non pensa a tutto quello che mi ha fatto. – dice tra le lacrime – È venuto qui, con me, ma non mi ha pensata neppure un secondo. Io sono stata questi giorni qui a piangere solamente.” Gli fa dunque notare che, se l’avesse amata davvero, non sarebbe corso da Maika dopo il falò, ma da lei. Così tuona: “Non mi hai mai rispettata, mi sono data pizzichi per non perderti e non ti ho mai mancato di rispetto! In passato ho già schiacciato la mia dignità per te, ora basta! Tu non cambi, tu sei questo.” Così conferma la sua decisione di finire la storia: “È finita, non mi meriti”, ammette Alessia, salutando Tony.