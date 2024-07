Temptation Island 2024, 5a puntata: come vedere la diretta streaming

Una nuova, entusiasmante e ‘focosa’ puntata del reality più caldo dell’estate è pronta ad incollare allo schermo il pubblico di Canale 5. Questa sera, 24 luglio 2024, andrà in onda la 5a puntata di Temptation Island 2024. Il programma condotto da Filippo Bisciglia – in onda a partire dalle 21.30 – è giunto nella sua fase topica con l’antipasto in vista dell’ultima puntata prevista per domani sera, sempre su Canale 5 alla stessa ora.

La quinta puntata di Temptation Island 2024, in linea con le precedenti, non sarà disponibile unicamente su Canale 5 a partire dalle ore 21.30. Il reality è infatti visibile anche in streaming mediante l’apposita app Mediaset Infinity. Inoltre, la diretta streaming con le coppie protagoniste sarà a disposizione anche direttamente dal sito WittyTv.

Dove vedere la replica della 5a puntata di Temptation Island 2024 in tv e streaming

Per chi dovesse perdersi l’appuntamento con la 5a puntata di Temptation Island 2024 ci sarà comunque la possibilità di rifarsi con la replica. Oltre alla diretta streaming, sempre grazie all’apposita app Mediaset Infinity e direttamente sul sito WittyTv è infatti possibile seguire la replica non solo della quinta puntata di Temptation Island 2024 ma anche delle precedenti.

La replica della 5a puntata di Temptation Island 2024 – in onda questa sera su Canale 5 alle ore 21.30 – sarà visibile anche in prima serata su La5 il prossimo venerdì 26 luglio 2024. L’appuntamento con la replica vale ovviamente anche per l’ultima puntata dato che, diversamente dagli episodi precedenti, slitterà al sabato vista la vicinanza tra la 5a puntata di Temptation Island 2024 e l’ultimo appuntamento con le coppie più seguite d’Italia e gli iconici falò di confronto.