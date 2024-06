Alessia Elefante, fidanzata Gianluigi Donnarumma/ Il pancione cresce, presto il gender reveal party?

Nel cuore di Donnarumma la fidanzata Alessia: insieme da sempre e…

Non c’è solo il calcio nella vita di Donnarumma, ma anche e soprattutto la sua dolce fidanzata Alessia, presto mamma del piccolo o della piccola che porta in grembo. Circa un mese fa infatti la coppia ha annunciato la gravidanza ai fan, con una serie di foto eloquenti ed una didascalia dolcissima sui social. “Non vediamo l’ora di incontrati”, avevano scritto i due.

Insieme dal 2016, sono cresciuti l’uno al fianco dell’altro, superando le difficoltà e anche qualche spavento, come una rapina subita nel proprio appartamento qualche tempo fa. Fu uno choc per il portiere della nazionale, che all’epoca raccontò la paura vissuta in quei momenti terribili e spaventosi: “Mi sentivo impotente, pensavo ad Alessia”.

L’amore di Alessia per Gigio Donnarumma, la grande attesa per il gender reveal party

La fidanzata è sempre stata al suo fianco, pronta a celebrarlo nelle fasi più belle e a supportarlo nei momenti più difficili. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che ha una sorella gemella di nome Daniela a cui è molto legata e che è già ‘mamma’ di un cagnolino di nome Coco. Sui social è seguita da oltre cinquanta mila follower e spesso condivide foto delle sue giornate, al fianco del portiere.

Ora c’è grande attesa per il figlio che Alessia e Gianluigi attendono con grande gioia. Difficile capire la data della presunta gravidanza, ma sbirciando gli scatti sui social sembra che la fidanzata del portiere sia incinta già da diverse settimane, anche se non abbastanza da poter vivere il ‘gender reveal party’.

