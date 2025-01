CALCIOMERCATO INTER NEWS: LA SUGGESTIONE GIGIO DONNARUMMA

Per ora è solo una suggestione, è bene dirlo subito, però Gigio Donnarumma è davvero un nome che potrebbe entrare nei discorsi legati al calciomercato Inter. Non è una novità assoluta, tanto che ne avevamo parlato già nei giorni scorsi, però adesso si aggiungono nuovi elementi che fanno pensare come un futuro in nerazzurro non sia una chimera per Gigio Donnarumma, anche perché il feeling con il PSG e in particolare con l’allenatore Luis Enrique sembra essere ridotto ai minimi termini, secondo quanto afferma Sky Sport.

La base di partenza per questa ipotesi di calciomercato Inter è dunque legata al fatto che il futuro di Gigio Donnarumma a Parigi sembra essere davvero in bilico: il contratto è in scadenza il 30 giugno 2026, per cui in caso di mancato accordo per il rinnovo sarebbe questa estate 2025 il momento giusto per una cessione da parte del PSG, che dal canto suo ha investito ben 20 milioni di euro per acquistare Matvey Safonov, una cifra molto alta per pensare che sia “solo” un portiere di riserva. Fin qui gli elementi di rottura con l’attuale club, ma perché la destinazione di Gigio Donnarumma potrebbe essere proprio l’Inter?

CALCIOMERCATO INTER NEWS: COSA POTREBBE PORTARE DONNARUMMA IN NERAZZURRO?

La seconda metà di ciò che servirebbe affinché il calciomercato Inter riporti Gigio Donnarumma a Milano, ma sulla sponda nerazzurra, è fatta per ora di suggestioni o elementi che potrebbero aiutare, come il fatto che Gigio all’Inter ritroverebbe il preparatore dei portieri Gianluca Spinelli, con cui ha lavorato per anni proprio a Parigi. Naturalmente i campioni d’Italia devono pensare al futuro della porta, considerando che Yann Sommer è un classe 1988: vero che per i portieri l’età non è così vincolante, ma potrebbe servire un nome forte per il futuro.

Ci sarebbe Josep Martínez, che però finora ha giocato solamente in Coppa Italia, quindi è difficile dire se l’ex Genoa possa essere il portiere titolare dell’Inter che verrà. Per Gigio Donnarumma ci sarebbe anche la prospettiva di unirsi a molti compagni in Nazionale, considerata la consistenza del blocco dell’Inter nell’attuale Italia. Certo, il suo arrivo dall’altra parte del Naviglio farebbe forse ancora più rumore del trasferimento di Hakan Calhanoglu, anche se di mezzo ci sono stati quattro anni a Parigi, ma i prossimi mesi ci diranno se la suggestione del calciomercato Inter potrà diventare realtà…