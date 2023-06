Alessia Fenderico, chi è la fidanzata di Matteo Paolillo/ A Love Mi per supportarlo? Lei: “Fiera di…”

Chi è Alessia Fenderico, la fidanzata del cantante e attore Matteo Paolillo: la prima foto insieme…

Forse non tutti sanno che al fianco dell’attore e cantante Matteo Paolillo, c’è la ventottenne napoletana Alessia Fenderico. Secondo quanto si apprende dal suo profilo Facebook, Alessia lavora come consulente di trucco per un famoso brand di make up. Sul suo profilo Instagram, che conta qualche migliaio di follower, la ragazza condivide scatti e momenti della propria vita privata e sentimentale. Ampio spazio, ovviamente, è dedicato al suo fidanzato Matteo Paolillo, con cui ha già fatto alcuni viaggi avventurosi e romantici.

Come la fuga a Marrakech, dove alcuni mesi fa la coppia ha vissuto attimi indimenticabili. Essendo una coppia abbastanza riservata, non è chiaro da quanto tempo Alessia Fenderico e Matteo Paolillo stiano insieme. La prima foto social, di sicuro, risale ai primi mesi di quest’anno, quando lei ha dedicato al suo fidanzato splendide parole: “Sei nell’euforia che c’è nei giorni di sole”.

Alessia Fenderico, personalità da vendere contro gli haters: “Fiera delle mie radici”

Benché sia diventata famosa per essere la fidanzata di Matteo, Alessia ha dimostrato di avere una personalità forte e indipendente. Molto vicina a Maria Esposito, che nella serie tv interpreta Rosa Ricci, ha saputo fare breccia nel cuore del suo Matteo e del pubblico grazie alla sua semplicità e autenticità. Paolillo, dal canto suo, non ha mai fatto mistero di essere innamorato di Alessia e nonostante prediliga una certa riservatezza sulla loro relazione, non manca di condividere post sui social per la fidanzata.

Quest’ultima, oltretutto, è stata recentemente al centro di alcune critiche alle quali ha risposto con grande fermezza. “Sono consapevole che non si può essere simpatici a tutti ma non sarò mai una persona snob. Non ti piaccio? Non ritieni che io sappia parlare in italiano? Addirittura mi hanno chiamato pescivendola. Sì, sono napoletana e si sente il mio accento e quindi? Io sono fiera di questo“, ha tuonato Alessia, rimarcando con orgoglio le proprie radici.











