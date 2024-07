Tra le coppie di Temptation Island 2024, primeggia la storia di una coppia in particolare: Alessia e Lino. Il fidanzato è forse stato tra i primi a gettarsi nella mischia dedicandosi totalmente all’esperienza inedita; ovviamente, la circostanza ha immediatamente mandato su tutte le furie la fidanzata che, dopo svariati ‘due di picche’ alla fine ha posto fine alla relazione con un ‘doppio’ falò di confronto. Ma cosa è successo tra Alessia e Lino un mese dopo Temptation Island 2024? Lo hanno raccontato in un’intervista esclusiva pubblicata dal sito WittyTv.

“Il rientro è stato strano e brutto anche; non vederlo e non sentirlo più non è stata una cosa bella, ero abituata a vederlo e sentirlo tutti i giorni. Sono uscita distrutta mentalmente, ho visto troppe cose che mi hanno fatto male…”. Inizia così Alessia raccontando cosa è successo con Lino un mese dopo Temptation Island 2024, offrendo dunque uno scorcio tra le prime emozioni dopo la rottura. “Mi è dispiaciuto anche sentire alcune cose che ho detto io nei suoi riguardi; mi è dispiaciuto che possa averlo ferito, è strano però è così… Mi aspettavo che facesse il simpatico ma non il percorso con una singola persona. Mi hanno deluso i suoi atteggiamenti verso una persona, diversi da quelli che dava a me; non puoi buttare così 4 anni di relazione”.

Alessia, un mix di emozioni un mese dopo la rottura con Lino a Temptation Island 2024: “Mentre lo odio mi manca…”

Proseguendo nell’intervista rilasciata a WittyTv, Alessia ha spiegato: “Penso di amarlo ancora anche se non so che effetto potrebbe farmi rivederlo perché non ci vediamo dal momento del falò, è strano… Sono arrabbiata, delusa; mentre lo odio mi manca, è un mix di emozioni. Sono stata troppo innamorata, pensavo che anche lui lo fosse; avrebbe potuto dirmi che i problemi erano altri piuttosto che fare ciò che ha fatto a Temptation Island 2024”. La fidanzata di Lino ha poi concluso: “Questa volta è finita in maniera definitiva, non ci sarà più nulla tra me e lui; ho altre esigenze, non voglio fare la vita della ragazzina e penso che lui non cambierà mai…”.