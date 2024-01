Alessia Lanza e Don Pero stanno insieme?/ Un video di Capodanno ‘inchioda’ la coppia

Alessia Lanza e Don Pero, i rumor insistono: insieme anche a Capodanno

Novità a tinte rosa per una delle content creator più seguite; si rincorrono i rumor su una presunta liaison tra Alessia Lanza e Don Pero e come riporta la pagina Instagram di Webboh potrebbero essere arrivate delle evidenti conferme. Già da alcune settimane si vociferava di una possibile vicinanza tra l’influencer e il rapper; uno scatto ‘rubato’ in occasione dei festeggiamenti di Capodanno sembra dunque ‘inchiodare’ la nuova coppia.

Come riporta la pagina social, Alessia Lanza e Don Pero sarebbero stati beccati in un locale di Roma insieme, intenti a festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Ma non è tutto: ciò che è valso come conferma della liaison tra i due è un video girato da un fan che ritrae il rapper e la content creator scambiarsi un tenero bacio.

Alessia Lanza e Don Pero, scatta il bacio all’alba del 2024

Il video del bacio tra Alessia Lanza e Don Pero – come riporta Webboh – sarebbe stato girato da qualcuno presente nel medesimo locale di Roma dove i due erano intenti a festeggiare l’arrivo del 2024. Il contenuto è stato poi pubblicato sui social – chiaramente non dai diretti interessati – e in poche ore la notizia, con screenshot annesso, ha chiaramente fatto il giro del web.

Stando alle tenerezze di Capodanno, pare dunque che tra Alessia Lanza e Don Pero ci sia realmente del tenero anche se nessuno dei due si è ancora esposto tanto sulla relazione quanto sul video circolato in queste ore sul web. Nel frattempo, sotto il post di Webboh i fan si sono sbizzarriti nel dare la propria opinione e, tra chi manifesta indifferenza, non mancano gli autori di stoccate: “Ma tutte le tiktokers si mettono con i rapper?”, scrive un utente.

