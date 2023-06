ALESSIA LANZA, CHI È LA FIDANZATA DI TEDUA/ Star di TikTok: “Noi due insieme? Ci stiamo conoscendo”

Alessia Lanza e Tedua stanno insieme? È questa la domanda che i fan del cantante e della star di TikTok si stanno ponendo nelle ultime settimane. Al momento i due non hanno ancora ufficializzato la loro storia d’amore, né sono apparsi in una foto insieme sui social dove tanto sono seguiti. I due sono stati avvistati insieme qualche tempo fa a una partita dell’Inter; intervistata su Radio Deejay, Alessia ha ammesso che al momento quella con Tedua è una frequentazione: “Ci stiamo conoscendo”, ha affermato. Questo avveniva alcuni giorni fa, le cose saranno ora cambiate? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Alessia Lanza, dai primi passi su Youtube al “boom” su Tik Tok

Ogni generazione è caratterizzata da specifiche peculiarità, spesso in linea con le tendenze più in voga nel periodo di riferimento. Sempre più spesso si sente parlare di Generazione Z, soprattutto quando si parla di giovani nati dopo gli anni 2000. I cosiddetti Millennials hanno come habitat preferenziale il mondo dei social, spesso terreno fertile per il successo di influencer e content creator. Una delle personalità che grazie a questo contesto è riuscita a riscuotere maggior successo è senza dubbio Alessia Lanza.

Alessia Lanza, che lo scorso mese di marzo ha rivelato di essere nel pieno di una frequentazione con il rapper Tedua, è nata nel 2000 e a soli 16 anni è sbarcata su Youtube con l’ambizione di mostrare tutte le sue qualità nell’ambito. Tra un video e l’altro, il suo percorso da influencer si è rafforzato con i dovuti step, fino a giungere al fragoroso successo consacrato dal passaggio su TikTok. La piattaforma ha dato maggiore sfogo al suo estro e modo di realizzare contenuti, portandola ad una notorietà che sul precedente portale non era riuscita ancora a raggiungere.

Alessia Lanza e il rapporto con Tedua: “Ci stiamo conoscendo…”

La popolarità acquisita da Alessia Lanza grazie a TikTok è confermata dall’accesso alla Defhouse, la popolare “casa dei tiktoker” che si trova a Milano. Con Marco Bonetti, Tommaso Donadoni e gli altri influencer che soggiornano nella struttura si diletta nel creare costantemente contenuti di qualità e ben editati, dando seguito al successo ottenuto con una creatività sempre più apprezzata dai brand alla ricerca di una degna sponsorizzazione.

La presenza di Alessia Lanza nella Defhouse ha chiaramente generato numerosi rumor e indiscrezioni di carattere sentimentale. In particolare, l’influencer è stata spesso accostata a Marco Bonetti e Davide Moccia; flirt puntualmente smentiti dai diretti interessati. La content creator alcuni mesi fa aveva anche negato di avere una relazione con il cantante Tedua, ma in questo caso, lo scorso mese di marzo, è arrivato il dietrofront. Alessia Lanza infatti decise di confermare l’indiscrezione, sottolineando però come si trattasse di una frequentazione e non di un rapporto più che consolidato. La giovane, intervistata da RadioDeejay, rispose così ai rumor sulla liaison con Tedua: “Se siamo in love? Ci stiamo conoscendo…”.

