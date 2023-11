Alessia Marcuzzi: “Acciaccata, ma…”/ Silenzio rotto, dopo la rovinosa caduta a Boomerissima

Alessia Marcuzzi cade nello studio di Boomerissima: le immagini virali

Alessia Marcuzzi diventa protagonista di una rovinosa caduta, nel mezzo di una puntata dalle emozioni al cardiopalmo di Boomerissima.

In una mise particolarmente sexy, con un crop top bianco e dalle trasparenze sul giunonico lato A e i tacchi vertiginosi ai piedi, la conduttrice Alessia Marcuzzi diventa protagonista di una rovinosa caduta, nella nuova puntata di Boomerissima che é in onda nella prima serata, sulle reti TV e streaming Rai, il 28 novembre 2023. Tra le special guest in studio, anche l’ex Amici 21 di Maria De Filippi a grande richiesta del ritorno nello showbiz da parte del fandom , Luca D’Alessio in arte LDA.

Una volta cascata per terra, così come rivelano le esclusive immagini tra i post più virali di Boomerissima via social, la conduttrice Alessia Marcuzzi viene prontamente soccorsa da Fabrizio Biggio. Terminata la musica in sottofondo, poi, lei desta preoccupazione generale, relativamente alle conseguenze dell’accadimento: “Credo di avere degli ematomi sulle ginocchia”.

Il rinnovato show di Alessia Marcuzzi ospita all’occasione della nuova puntata Michela Andreozzi, Fabrizio Biggio, Enzo Iacchetti e Stefania Orlando, protagonisti nel ruolo di concorrenti nella sfida a due squadre e per il team dei Boomer, schierati contro Costanza Caracciolo, LDA, Luca Onestini e Mariasole Pollio per il team Millennial. Durante la prima manche della sfida a squadre, intitolata Super hit, Mariasole Pollio inoltre inciampa sul gradino: a rialzarla su é il suo compagno di squadra, l’ex concorrente del GF Vip 2, Luca Onestini. Poco dopo cade anche la conduttrice, come una sorta di effetto a catena. Grande assente tra i Millennial si direbbe poi, per il sentiment dell’occhio pubblico predominante nel web, a prima firma Il sussidiario.net, la modella italo americana ed ex storica nonché scelta al trono classico di Luca Onestini a Uomini e donne: Soleil Sorge.

Alessia Marcuzzi rompe il silenzio social, dopo la caduta in TV

“Nel frattempo sono caduta, rovinosamente- fa sapere intanto Alessia Marcuzzi, provando a esorcizzare la preoccupazione nel timore generale sulle conseguenze negative dell’accadimento a Boomerissima -, credo di avere degli ematomi sulle ginocchia. Ma essendo ballerina, i ballerini sono un po’ acciaccati, e vanno avanti lo stesso”. “Tutt’appost'”, si legge poi in un post che Alessia Marcuzzi condivide sibillina sulle sue condizioni di salute via Instagram, le cui immagini della terribile caduta registrano un tripudio di views tra le interazioni sul re dei social.











