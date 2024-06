Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi sono tornati insieme? “Inseparabile dall’ex marito”/ Gossip acceso

Ritorno di fiamma per Alessia Marcuzzi e l’ex marito Paolo Calabresi Marconi? Scoop di Chi

Grandi novità in vista per Alessia Marcuzzi e non solo dal punto di vista professionale, se è vero che proprio ieri il sito di TvBlog ha lanciato l’indiscrezione che vede la conduttrice nella giuria di Tale e Quale Show 2024, oggi è il magazine Chi ad accendere il gossip sulla sua vita sentimentale: Alessia Marcuzzi e l’ex marito Paolo Calabresi Marconi sono ritornati insieme? I due sono stati paparazzati insieme alla festa dell’anniversario di matrimonio di Elena Santarelli e Bernardo Corradi in atteggiamenti molto complici.

Nel dettaglio, infatti, il magazine riporta: “Al party per l’anniversario di nozze di Elena Santarelli e Bernardo Corradi (in splendida forma) è apparsa con il suo ex marito Paolo Calabresi Marconi che non l’ha mai persa di vista. I due sono stati inseparabili, pur non avendo voluto posare insieme per il fotografo. Ritorno di fiamma?” Insomma Chi ha lanciato lo scoop sulla conduttrice che, nonostante sia spesso al centro del gossip per via di presunti flirt e nuovi fidanzati, nelle interviste rilasciate si è sempre dichiarata single, che ci sia davvero un ritorno di fiamma con l’ex marito?

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi: dalla separazione al ritorno di fiamma?

La storia d’amore tra la conduttrice e l’imprenditore è nata nel 2012. I due sono apparsi sin da subito innamorati e complici ed hanno coronato il loro sogno con il matrimonio in Inghilterra nel 2014. Dopo otto anni d’amore, però, nel 2020 complice anche la pandemia, il lockdown e la convivenza forzata sono iniziate a circolare le prime voci di crisi, lanciate da Dagospia. In quell’occasione però, Alessia Marcuzzi aveva smentito la separazione, parlando di crisi passeggera: “C’è stato un momento di difficoltà, ma niente di che. È che io sono complicata, molto indipendente, attiva, irrequieta e quel periodo è stato difficile per me.” La fine dello loro unione avviene nel 2022 con un comunicato congiunto in cui rivelavano la decisione di lasciarsi sebbene l’affetto e la stima rimanessero immutati.

Da allora Alessia Marcuzzi è finita più volte al centro del gossip e soprattutto pare che ci sia stato un flirt con Stefano De Martino, tradimento del ballerino verso Belen Rodriguez. che sommato ad altri, sarebbe stato la causa principale della fine del suo matrimonio. Da allora sono passati due anni ma adesso sembra che le cose siano cambiate, i due sono stati paparazzati insieme e definiti ‘inseparabili’, Alessia Marcuzzi e l’ex marito Paolo Calabresi Marconi sono tornati insieme?











