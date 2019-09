Alessia Marcuzzi/ “Ad un certo punto mi vedrete anche in pigama…” (Temptation Island Vip)

Alessia Marcuzzi è pronta per dare il via a Temptation Island Vip, il reality dedicato ai sentimenti che vivrà il suo debutto nella prima serata di Canale 5 di oggi, 9 settembre 2019. Le polemiche di certo non sono mancate in occasione della conferma ufficiale della sua conduzione, soprattutto perchè agli occhi degli haters la Marcuzzi non sarebbe adatta a guidare un programma di questo tipo. Si tratta del suo debutto sotto la guida di Maria De Filippi, con cui quest’anno ha rimarcato un forte sodalizio volto a mettere in risalto i pilastri femminili del piccolo schermo italiano. “Tutti ci immedesimiamo un po’ nelle storie di queste coppie”, afferma nel post su Instagram con cui ha condiviso il promo del programma. “Io sono felice di fare questa esperienza con loro e con voi”, rivela ancora. Anche se la nuova stagione televisiva è ormai iniziata, per Alessia c’è sempre tempo di dividere gli impegni lavorativi fra tv e moda. La vediamo infatti in uno shooting realizzato per il suo brand e per promuovere una nuova linea di borse. Per l’occasione ha accettato persino di salire su una struttura in cemento , fra due giovani modelle, e lasciarsi sollevare per diversi metri da terra.

Alessia Marcuzzi, Temptation Island Vip: un testimone da raccogliere

Raccogliere un testimone così importante non fa che rievocare gli attriti che ci sarebbero fra Alessia Marcuzzi ed un’altra conduttrice di reality, molto nota per la sua energia e guarda caso alla guida della scorsa edizione di Temptation Island Vip. Parliamo ovviamente di Simona Ventura, che a quanto pare non avrebbe un rapporto idilliaco con la sua collega, sopratutto in seguito a quell’edizione dell’Isola dei Famosi in cui SuperSimo ha partecipato come concorrente. “L’anno scorso è stata brava”, ha dichiarato la Marcuzzi a Sorrisi parlando della collega, “è stata carina con Nicoletta, la compagna di Bettarini”. Alessia le ha riconosciuto il merito di aver dato valore alla complicità fra donne, ma continua a sentire una forte delusione per quanto accaduto all’Isola. “Non si è comportata bene quando è uscita”, ha precisato lo scorso dicembre a CR4 – La Repubblica delle Donne, riferendosi a quelle interviste molto critiche rilasciate dalla Ventura. “Nelle tue Isole sono successe cose forse ben più gravi della lotta nel fango”, le ha ricordato infine. “Ad un certo punto mi vedrete anche in pigiama nel villaggio”, svela intanto la Marcuzzi al settimanale Chi parlando di quello che gli spettatori potranno vedere a Temptation Island Vip. Sembra infatti che ci sarà “un ingresso urgente”, tanto da richiedere il suo intervento immediato.

Il video promo di Temptation Island Vip





