Alessia Marcuzzi annuncia Amadeus a Boomerissima: “Ci sarà anche lui”/ “Mi ha fatto una sorpresa e…”

Alessia Marcuzzi, Amadeus a Boomerissima? “Ci sarà anche lui“

Ospite a La volta buona da Caterina Balivo oggi pomeriggio, Alessia Marcuzzi ha ripercorso le tappe della sua straordinaria carriera, che la riporterà nuovamente sotto i riflettori. Da domani sera, infatti, prenderà il via la nuova edizione di Boomerissima, lo show in prima serata di Rai2 con tantissime sorprese e grandi ospiti. La conduttrice, nel corso del primo ‘Tritatutto’, si è ritrovata davanti alle foto di due giganti della tv: Amadeus e Fiorello.

“Sono partita con Amadeus al Festivalbar, poi dopo è arrivato Rosario“, ha ammesso, ricordando i suoi primi passi in televisione grazie anche ai due conduttori. E, soffermandosi su Amadeus, la conduttrice ha svelato che sarà, a modo suo, protagonista di Boomerissima con una sorpresa speciale: “Con Amadeus ho fatto il Festivalbar e adesso mi ha fatto anche una bellissima sorpresa per Boomerissima, che scoprirete domani. Ci sarà anche lui, sarà una cosa divertente, vedrete. Mi ha fatto una sorpresa e ci siamo divertiti un sacco a farla“.

Alessia Marcuzzi, i ricordi del Festival di Sanremo

Alessia Marcuzzi ha ricordi speciali legati al Festival di Sanremo che, spiega a La Volta Buona, preferisce viversi a casa in compagnia di amici anziché direttamente sul palco dell’Ariston: “Non lo faccio per ricevere complimenti, ma mi piace vederlo a casa. Tutti i miei amici arrivano, metto tutti i fiori e tutti hanno le cartelline, dove diamo votazioni: è una specie di notte degli Oscar, mi piace guardarlo“. Una breve esperienza legata alla kermesse, però, è legata al Dopo Festival di tanti anni fa: “Ricordo bene il Dopo Festival, avevo paura dell’unica serata in cui sarei scesa dalla scalinata“.

E, ricordando quell’esperienza in tv, ha aggiunto: “Mi ricordo che mi diedero la conduzione del Dopo Festival, che era importantissimo, con Teo Teocoli e i Fichi d’India cercavamo di animare le nottate. Quest’anno l’ho rivissuta con Fiore, perché avendo fatto da Roma una specie di Dopo Festival, ho rivissuto quelle emozioni lì“.











