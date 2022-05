Alessia Marcuzzi cambia look per il battesimo in Rai/ Il nuovo ruolo dopo l’addio a Mediaset

Alessia Marcuzzi e il passaggio da Mediaset a Rai: tutte le indiscrezioni

Dopo la recente rottura avuta con Mediaset, Alessia Marcuzzi è pronta a tornare a vestire i panni di conduttrice tv per un nuovo titolo di programma. O almeno questo è stando all’indiscrezione del momento lanciata da Fq quotidiano.

Reduce dalla fine dei rapporti lavorativi suggellati dopo aver celebrato le nozze d’argento, con Mediaset, con un hair look dalla tinta biondo sabbia Alessia Marcuzzi starebbe preparando il terreno fertile per un suo ritorno in grande stile nel piccolo schermo. L’indiscrezione del momento vede la bella e brava Alessia indicata come timoniera di un format del tutto nuovo, Boomerissima, che andrebbe in onda nello slot tv della domenica pomeriggio di Rai 2 e segnerebbe il passaggio da Mediaset alla tv competitor pubblica prodotta dall’azienda di Viale Mazzini.

Alessia Marcuzzi tra i vari possibili cambiamenti dei palinsesti Rai

A confermare la voce sul passaggio di Alessia Marcuzzi alla Rai è stato Stefano Coletta, direttore di Rai1 e Direttore Intrattenimento Prime Time Rai, nella conferenza stampa di presentazione dei palinsesti estivi, occasione in cui lui ha menzionato l’ormai ex conduttrice Mediaset 49enne testimoniando così di averla incontrata più volte per proporle un’idea avuta su un nuovo titolo di programma.

Alessia Marcuzzi, nell’attesa di una conferma del suo chiacchierato ruolo a Boomerissima, ha intanto segnato il suo ritorno in tv in un’ospitata registrata a Domenica in show, format parallelo a Domenica in condotto da Mara Venier, dove l’ex volto Mediaset sembra essere stata battezzata dalla Rai in vista del tanto vociferato nuovo debutto di timoniera tv. Questo dopo l’addio della Marcuzzi alla conduzione de Le iene avvenuto a giugno 2021. Sempre in casa Rai, inoltre, l’ex fiamma di Matteo Salvini, Elisa Isoardi, potrebbe condurre un nuovo format e Caterina Balivo potrebbe confermarsi alla guida del titolo Help! Ho un dubbio.

No scusate ma la bellezza di Alessia Marcuzzi questa sera #domenicainshow pic.twitter.com/UdIycRtjGF — Serena (@serdml) May 27, 2022













