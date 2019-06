Alessia Marcuzzi conduce (ancora) l’Isola dei Famosi?/ L’indiscrezione palinsesti

Alessia Marcuzzi verso l’Isola dei Famosi 2020? Dopo la bruttissima pagina televisiva proposta da Fabrizio Corona e l’ipotetico scandalo ai danni di Riccardo Fogli, si pensava che il programma si prendesse ufficialmente una pausa. Secondo quanto si legge su Davide Maggio invece, pare che non solo il programma tornerà fresco e smagliante sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, ma verrà nuovamente condotto dalla padrona di casa de Le Iene. Alessia in questi anni, ha portato a termine delle Isole davvero difficoltose. Dalla prova letteralmente “senza respiro” con protagonista Mercedesz Henger (come dimenticare il mitico: “Alvin! Alvin! Alvin!”), al canna-gate con Francesco Monte ed Eva Henger. Proprio qualche mese addietro poi, ha seguito silenziosamente una bruttissima pagina di televisione facendo ascoltare a Riccardo Fogli in collegamento con l’Honduras, l’agghiacciante messaggio di Fabrizio Corona. Dopo questa “caduta di stile”, si pensava che la Marcuzzi e l’intero programma, si prendessero una pausa, e invece…

Alessia Marcuzzi conduce (ancora) l’Isola dei Famosi? L’indiscrezione

Nonostante l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi abbia subito anche un notevole calo degli ascolti (passati da una media del 24% del 2018 ad una del 16% del 2019, così come comunica il buon Fabiano di BitchyF), tutti pensavano che il reality show si prendesse perlomeno una pausa di un anno, per capire come riprendersi al meglio. In questo periodo si era anche vociferato un possibile cambio di canale con un ritorno su Rai2 sotto la conduzione – nuovamente – di Simona Ventura. Secondo quanto riporta il noto sito televisivo, le cose dovrebbero rimanere tali: l’Isola dei Famosi su Canale 5 condotta ancora una volta da Alessia Marcuzzi. Se così fosse, questa per la conduttrice sarebbe la sesta edizione consecutiva rendendo il format forse un poco monotono. Del resto, proprio le ultime edizioni non sono state gestite per il meglio e quindi, una pausa oppure un forte restyling potevano essere l’arma vincente… staremo a vedere!

