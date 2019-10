Alessia Marcuzzi/ Dalla fuga di Alex Belli ai compiti di Mia (Termptation Island Vip)

Quella di Temptation Island Vip 2019 in onda oggi, lunedì 7 ottobre, in prima serata su canale5, metterà a dura prova Alessia Marcuzzi che dovrà essere brava a gestire soprattutto le crisi dei fidanzati. Oltre a Pago che si ritroverà ad un nuovo filmato della fidanzata Serena Enardu e del single Alessandro, Alessia dovrà mostrare immagini compromettente di Silvia a Gabriele, il figlio di Pippo Franco, e soprattutto dovrà gestire la fuga di Alex Belli. L’ultimo arrivato nel villaggio dell’amore, infatti, metterà a dura prova la pazienza di Alessia che, in breve tempo, si ritroverà dalla sua postazione al falò ad inseguire letteralmente l’attore, furioso dopo le immagini della fidanzata Delia Duran. Impassibile nel suo ruolo, Alessia tenterà di far ragionare l’attore, desideroso di raggiungere la fidanzata e di farla ragionare. “Alex?”, urla Alessia cercando di richiamare Belli e di farlo restare al suo posto, ma l’attore sbotta – “Non mi rompete i co…..i, guarda”. Come reagirà la Marcuzzi di fronte alla risposta furiosa di Belli?

ALESSIA MARCUZZI MMA A TEMPO PIENO DOPO TEMPTATION ISLAND VIP

Per Alessia Marcuzzi, dopo Temptation Island Vip 2019, è arrivato il momento di tornare a fare la mamma dedicandosi ai compiti della figlia Mia. Nonostante sia anche impegnata con la conduzione delle Iene, la Marcuzzi è sempre presente nella vita della sua bambina come documenta condividendo foto e video su Instagram. Con Tommaso ormai grande e indipendente, Alessia Marcuzzi cerca di dedicarsi totalmente a sua figlia che ha portato con sè anche in Sardegna durante le registrazioni di Temptation Island. Bellissima e in perfetta forma, dunque, la Marcuzzi non si fa mancare nulla e, come le moderne wonder woman, si divide tra famiglia e lavoro riuscendo in entrambe le attività. Dopo una partenza in sordina, infatti, anche con Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi ha convinto il pubblico.

