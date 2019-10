ALESSIA MARCUZZI/ Il ruolo più difficile dopo la morte di Nadia Toffa

Periodo ricco di impegni lavorativi per Alessia Marcuzzi, che dopo Temptation Island Vip torna a condurre anche Le Iene. L’annuncio arriva a un mese dalla morte di Nadia Toffa, storica inviata del programma nonché sua “padrona di casa” sino alla scorsa stagione. Il programma prenderà il via martedì 1° e giovedì 3 ottobre, con un doppio appuntamento che si ripeterà, negli stessi giorni, anche nelle settimane successive. Nella serata del martedì, la conduzione sarà in mano alla Marcuzzi, a Nicola Savino e alle voci fuori campo della Gialappa’s Band. Quanto al giovedì, invece, si alterneranno due trii composti rispettivamente da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani e Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri. Tutte le puntate andranno in onda nel segno della collega scomparsa: in ciascuna di esse le sarà dedicato uno spazio con la messa in onda di uno dei suoi servizi.

Alessia Marcuzzi è la sostituta di Nadia Toffa

Anche Alessia Marcuzzi rivolgerà un pensiero a Nadia Toffa. Nel giorno in cui l’amica è venuta a mancare, Alessia ha pubblicato su Instagram un post per renderle il giusto omaggio e ricordare i bei momenti trascorsi insieme. “Queste sono le foto che ho ritrovato nella nostra chat di Whatsapp, amica bella. Perché tu eri una guerriera sì, ma anche un fiore dolcissimo. Mi mandavi foto di fiori e frasi buffe, sgomento sulle cose folli che accadono in questo mondo e mai mai una volta mi hai mandato messaggi tristi. Il nostro bacio meraviglioso chiude la serie delle cose che ho trovato sul telefono con te… perché ridevamo sempre quel giorno. Ed io ti voglio ricordare così”. Prendere il suo posto alle Iene non sarà un lavoro facile. Nadia aveva uno stile tutto suo, frizzante e allo stesso tempo professionale, con cui sapeva alternare siparietti leggeri e veri e propri spazi di inchiesta giornalistica. Il tutto, però, in un clima che non perdeva mai la sua caratteristica essenziale: la capacità di intrattenere. La sfida più difficile per la Marcuzzi sarà proprio ricreare tutto questo.

Alessia Marcuzzi su Instagram

In attesa del debutto di Alessia Marcuzzi a conduttrice delle Iene, ci godiamo la sua presenza all’interno del reality show Temptation Island Vip. Ma anche la sua presenza sui social network, dove pubblica frequentemente post e foto per condividere la sua vita. Non tutti, tra questi, risultano graditi: prendi uno degli ultimi scatti diffusi su Instagram, in cui sfoggia un fisico non proprio salutare a detta di molti fan. Alessia ha alzato involontariamente un polverone attorno a sé e attorno alla sua figura, che sarebbe davvero “troppo magra” rispetto agli standard. Ma il segreto di Alessia non è di certo il privarsi del cibo, quanto piuttosto una vita sportiva sana senza particolari eccessi.



