Alessia Marcuzzi e Facchinetti perché si sono lasciati?/ “Si è esaurito l’amore”

Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti: i motivi della rottura

Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti si sono fidanzati nel 2010 e, un anno dopo, hanno dato alla luce la figlia Mia; prima figlia per il cantante e seconda per la conduttrice che ha dato alla luce Tommaso, nato dalla relazione con Simone Inzaghi. Nel 2013 la loro relazione è finita, notizia anticipata dal settimanale Chi. A spiegare i motivi della rottura è stato Roby Facchinetti, papà del noto Dj, che al settimanale DiPiù dichiarava: “Non me l’aspettavo, sono addolorato. Mi ha detto che non hanno avuto la forza di superare le incompatibilità dei loro caratteri. Mi ha spiegato che ci hanno provato e che hanno fatto molti tentativi, ma che non ci sono riusciti. Così hanno pensato che fosse meglio lasciarsi. Fondamentalmente si è esaurito l’amore e a quel punto non sono riusciti a superare le loro differenze”.

Alessia Marcuzzi concorrente di Ballando con le stelle 2022?/ Clamorosa indiscrezione

A parlare della rottura con Alessia Marcuzzi è stato lo stesso Francesco che a Verissimo dichiarava: “Con Alessia è stato un amore incredibile che durerà per tutta la vita, come l’amore che provo per mia figlia. Cerchiamo di dare il meglio a nostra figlia e tentiamo di mantenere un nucleo famigliare anche in questo disordine”. Fondamentalmente la storia tra la coppia è terminata per incompatibilità caratteriali. La conduttrice si è sposata nel 2014 con Paolo Calabresi Marconi, mentre Francesco è ancora sposato con Wilma Helena Fassoil.

Alessia Marcuzzi e l'addio a Mediaset: "Liti? No, una mia decisione"/ "Avevo bisogno di staccare perché…"

Il rapporto tra Alessia Marcuzzi e Facchinetti dopo la rottura

Nonostante la rottura, Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti sono rimasti in ottimi rapporti, per il bene della figlia Mia. Insieme al cantante, alla moglie Wilma Helena Fassoil e i loro figli formano una grande e felice famiglia allargata.

Ad agosto, la conduttrice ha raccontato che la moglie di Facchinetti l’ha salvata, mentre stava per soffocare durante una cena: “Eravamo in un ristorante a Londra e mentre stavo mangiando, un pezzo di polipo mi si è bloccato nella trachea… Ho pensato davvero di morire, non riuscivo più a capire nulla, quando Wilma mi ha preso da dietro e mi ha stretto forte, dandomi un colpo forte sullo sterno verso l’alto. All’improvviso ho sputato quel grosso pezzo che mi bloccava la respirazione e che era rimasto completamente intatto, e ho ripreso a deglutire”.

Boomerissima, Alessia Marcuzzi/ Diretta 2a puntata: vincono i boomer!













© RIPRODUZIONE RISERVATA