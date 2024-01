Alessia Marcuzzi e il flirt con Stefano De Martino/ Arriva la ‘non’ replica dopo le accuse di Belen Rodriguez

Alessia Marcuzzi e il flirt con Stefano De Martino: arriva la ‘non’ replica a Belen Rodriguez

Un vecchio detto recita ‘chi tace acconsente’ ma quando si tratta di personaggi noti, immagine, accuse di tradimenti e rapporti altri colleghi le situazioni sono sempre più complesse. Sommersa dal gossip e dal pettegolezzo per il presunto flirt con Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi finora ha scelto la via del silenzio. La conduttrice di Boomerissima è stata tirata in mezzo da Belen Rodriguez che un paio di giorni fa rispondendo ad una follower su Instagram ha confermato la liaison tra Stefano De Martino ed Alessia Marcuzzi. Ma mentre la showgirl è un fiume in piena contro il suo ex e le sue presunte amanti (ma anche contro l’altro ex Antonino Spinalbese). La conduttrice di Rai2 ha scelto il silenzio.

Alessia Marcuzzi volata alle Maldive insieme alla figlia Mia per festeggiare il Capodanno 2024, pur essendo attivissima sui social non ha scritto nulla in merito per replicare a Belen Rodriguez né ha replicato ai tantissimi commenti di follower delusi dal suo comportamento e c’è chi sentenzia che in realtà il suo silenzio sia in una certo senso un modo per replicare. Una utente, infattim scrive: “Il più bello di tutto questo pettegolezzo è che ne @alessiamarcuzzi , ne @stefanodemartino stanno al gioco di @belenrodriguezreal hanno capito che è soltanto una strategia mediatica sua ,per guadagnare più segui.”

Nel frattempo stando a quanto riporta e sottolinea Leggo, Alessia Marcuzzi ha trascorso il suo Capodanno 2024 alle Maldive insieme alla figlia Mia. La conduttrice romana, che è sempre molto attiva sui social, specie su Instagram, ha mostrato ai suoi follower l’outfit per la serata e i fan sono letteralmente impazziti. Per salutare il 2023 ed accogliere il 2024 ha indossato un corpetto tutto ricamato con del pizzo nero che lasciava intravedere la pancia. Il corpetto molto sexy e particolare è stato messo in risalto da dei semplici pantaloni neri.

Per quanto riguarda il make up, invece Alessia Marcuzzi ha optato per il classico rossetto rosso ormai il suo preferito della sua linea di cosmetici. Oltre all’outfit Alessia Marcuzzi sui social ieri notte ha postato anche foto, video e storie del suo Capodanno 2024 alle Maldive, non particolarmente caldo, tra cenoni e fuochi d’artificio.











