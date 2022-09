Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi/ Passione in alto mare tra baci…

Alessia Marcuzzi, ultimi giorni d’estate con il marito Paolo Calabresi Marconi

Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi, superata la piccola crisi post lockdown, sono sempre più uniti e innamorati. La coppia che è sempre molto discreta e riservata, condivide pochissimo dei momenti che trascorre insieme, ma il settimanale Nuovo pubblica le foto dell’ultima vacanza che si è concessa per la fine dell’estate. In barca, sorridenti, complici e molto affiatati, i due sorridono, scherzano e si lasciano andare a piccoli gesti d’affetto che racchiudono tutto l’amore che la unisce. Quella che sta per concludersi, per Alessia e il marito è stata un’estate ricca d’amore e che hanno trascorso sempre insieme.

La coppia è prima volata a Londra per trascorrere un periodo con Tommaso, il figlio che Alessia ha avuto da Simone Inzaghi e che studia nella capitale inglese e poi si è rilassata sotto il sole delle Baleari. Ora, la coppia è tornata a Roma, ma prima si è concessa un altro, piccolo momento di relax in barca.

Alessia Marcuzzi: il ritorno in tv slitta?

Se nella vita privata di Alessia Marcuzzi procede tutto a gonfie vele, nella vita lavorativa stanno sorgendo dei piccoli intoppi per il suo ritorno in tv. La conduttrice avrebbe dovuto debuttare su Raidue con il nuovo show 2boumerissima” il prossimo 23 novembre, ma secondo un’indiscrezione di Dagospia pare che tutto sia slittato a causa dello studio che non sarebbe ancora pronto.

Per rivedere Alessia nuovamente in tv, dunque, pare che sarà necessario aspettare gennaio 2023. In attesa della conferma ufficiale, la Marcuzzi si gode l’amore del marito Paolo.

