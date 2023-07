Alessia Marcuzzi e l’ex marito Paolo Calabresi sono tornati insieme?/ Beccati in vacanza a Formentera: foto

Ritorno di fiamma per Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi? I due ex coniugi insieme in vacanza

È un periodo movimentato per Alessia Marcuzzi, nelle ultime settimane tornata protagonista del gossip. Dopo le indiscrezioni che hanno messo in evidenza una presunta forte complicità con Stefano De Martino, al quale è stata affiancata già qualche anno fa, Alessia è stata paparazzata a Formentera e non da sola.

Alessia Marcuzzi, like contro Francesca Fagnani?/ Lei fa chiarezza: "Credo di aver per errore..."

La conduttrice è stata fotografata dai paparazzi del settimanale Gente insieme al suo ex marito Paolo Calabresi Marconi. Le immagini in questione ritraggono Alessia e Paolo in vacanza con alcuni amici e Tommaso, il figlio che la conduttrice ha avuto da Filippo Inzaghi. L’ex coppia passeggia tra spiagge bianche poi si gode una cena al tramonto, e non mancano gesti affettuosi e complici di Paolo nei confronti della sua ex compagna.

Alessia Marcuzzi, slitta la messa in onda di Boomerissima?/ L'indiscrezione

Alessia Marcuzzi: dal gossip su Stefano De Martino al riavvicinamento a Paolo Calabresi Marconi

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi sono stati insieme per 8 anni, poi lo scorso settembre è arrivato l’annuncio della loro separazione. Una novità non del tutto inaspettata visto che nel 2019 si era già parlato di crisi per la coppia. Nel 2020 poi si è diffuso il gossip di una presunta relazione clandestina tra la conduttrice e Stefano De Martino, allora tornato insieme a Belen Rodriguez. Entrambi smentirono le indiscrezioni tra scherzi e sorrisi. Il gossip è però tornato a far parlare recentemente, quando l’avvistamento dei due seduti vicini alla presentazione dei prossimi palinsesti Rai ha combaciato con le voci di crisi tra il conduttore e sua moglie Belen. Anche questa volta Alessia ha però smentito pubblicamente.

Cicogne in missione/ Film d'animazione in onda oggi 3 giugno 2023 su Italia 1













© RIPRODUZIONE RISERVATA