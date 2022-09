Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si sono lasciati/ “Decisione comune. La nostra famiglia…”

Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi si sono lasciati: il comunicato

Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi si sono lasciati. L’annuncio arriva proprio dalla celebre conduttrice attraverso l’Ansa: “Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci”, comunica la Marcuzzi. Poi continua: “La nostra famiglia continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni”. Un comunicato congiunto che non mette in evidenza dissapori o cattivi umori tra i due ma che al contempo non specifica le motivazioni di questa rottura.

Si chiude così, con una rottura definitiva, il matrimonio tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi. Lei conduttrice e madre di due figli nati dalle sue precedenti relazioni, lui produttore televisivo, si erano sposati in gran segreto nel dicembre del 2014, nella campagna inglese di Cotswolds. Tutto sembrava andare nel migliore dei modi fino alle voci di crisi degli ultimi tempi.

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi, matrimonio finito dopo le voci di crisi

Le indiscrezioni che volevano Alessia e Paolo in crisi in questi anni non sono mancate ma sono state sempre smentite dai diretti interessati attraverso immagini che li vedevano legatissimi e innamorati. Si è parlato di crisi anche nel primo post-lockdown, voci che sembravano rientrate grazie agli scatti di una gita in barca molto romantica di Alessia e Paolo pubblicati dal settimanale Nuovo. Motivo in più per il quale questa rottura arriva oggi come un vero colpo di scena. I due, in un unico comunicato, hanno annunciato la fine del loro matrimonio e probabilmente solo col tempo verranno spiegate le motivazioni di questa rottura.

