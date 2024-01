Alessia Marcuzzi, frecciata social contro Belen Rodriguez? “Shake it off!”/ E Stefano De Martino…

Il triangolo amoroso formato da Alessia Marcuzzi, Stefano De Martino e Belen continua a regalare spunti interessanti agli appassionati di gossip

Da qualche settimana nel mondo del gossip non si parla d’altro. Il triangolo amoroso tra Alessia Marcuzzi, Stefano De Martino e Belen continua a tenere incollato il pubblico e gli appassionati di cronache rosa. Tra chi sostiene che non ci sia stato un tradimento – perché all’epoca dei presunti fatti Alessia e Stefano “erano single” – e chi ritiene Belen parte lesa, non sembra essere esserci un punto di incontro. D’altra parte è stata la stessa la Rodriguez a confermare i rumors del tradimento, sotto uno dei tanti commenti che le chiedeva un riscontro.

Così in queste settimane Alessia Marcuzzi ha dovuto fare i conti con diversi commenti negativi perché accusata di essersi messa in mezzo a Stefano De Martino e Belen. La conduttrice, però, stanca delle polemiche ha deciso di rispondere agli haters con una storia Instagram, citando una canzone di Taylor Swift. “Shake it off! (Lascia stare)” perché come canta la cantante americana, “gli hater devono odiare, ma tu lasciali fare (e vai avanti!)”.

Stefano de Martino stufo delle voci sul presunto tradimento: “Quanto pazienza devo ancora avere?”

La storia del presunto tradimento con Stefano de Martino non si placa, nemmeno dopo le smentite che lo showman napoletano ha rilasciato a Striscia la Notizia, quando ha incontrato Valerio Staffelli per il tapiro d’oro. “Se sono un traditore seriale? Quanta pazienza devo ancora avere? Io la mia l’ho già detta”, la presa di posizione di Stefano.

“Smentisco anche la storia con Alessia Marcuzzi? Certo. So che le persone vogliono vedere il sangue, ma non faccio il macellaio, L’unico giudice della mia vita è mio figlio e mi spiace che abbia letto certe cose sui social”, ha detto il conduttore napoletano.

