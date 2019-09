Alessia Marcuzzi/ Hot su Instagram: fan impazziti, ma gli haters le dicono che…

Alessia Marcuzzi tornerà stasera per la terza puntata di Temptation Island, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset con il suo nuovo appuntamento ricchissimo di colpi di scena. Ed infatti, tra le altre cose, tra le pagine di Uomini e Donne Magazine, sono state svelate alcune indiscrezioni che potrebbero radicalmente modificare gli esiti dell’intero programma. Vedremo una inedita Serena Enardu in lacrime per Pago: “Fiumi di lacrime per Serena, che tra i singhiozzi sussurra: ‘Basta, basta…!’. Siamo in grado di anticipare che queste lacrime derivano da qualcosa che ha detto e fatto Pago e non dal single Alessandro”. Mentre la prossima a richiedere il falò di confronto sarà Anna Pettinelli: “Non voglio stare con un uomo che mi si è rincoglionito…’, e parla di una promessa fatta prima di entrare e non mantenuta…”, si legge. Durante queste prese di posizione, la conduttrice cerca sempre di rasserenare l’angoscia delle protagoniste, esprimendo il suo punto di vista sempre preciso, delicato e rispettoso.

Alessia Marcuzzi, scatti hot prima di tornare in TV

Alessia Marcuzzi in attesa di tornare in televisione, continua a condividere scatti sul suo seguitissimo profilo di Instagram, pubblicandone qualcuna molto audace per stuzzicare i suoi follower con pose molto provocanti. Ultimamente, si è mostrata quasi nuda Instagram, distesa su una spiaggia e coperta esclusivamente dalle sue borse. Lo scatto ha fatto il pieno di like ma anche di critiche: “Ma sei sempre nuda…sei una mamma …un po’ di rispetto per tua figlia.”, la rimprovera un utente. “Ma un po’ di rispetto per i tuoi figli non hai bisogno di fare foto nuda, non hai più 20 anni, ogni frutto la sua stagione”, ribadisce un altro follower. C’è chi le dà della “ridicola” e chi la ammonisce “sei una donna matura un ottima conduttrice non hai bisogno di queste foto da new entry nel mondo dello spettacolo, perdi punti”. E per tante critiche, anche altrettanti commenti positivi: “Ma tu la carta d’identità l’hai bruciata! Complimenti” scrive un utente, mentre molti chiedono maliziosamente un nuovo scatto ma – questa volta – senza le borse.

