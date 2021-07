Alessia Marcuzzi, in topless e senza trucco/ “Mio marito mi ha detto di spogliarmi”

Alessia Marcuzzi, dopo aver annunciato l’addio a Mediaset, si sta godendo le vacanze a Marianeddi in Sicilia: tra le tappe anche Punta Cirica, un piccolo paradiso sulla costa ragusana. Da sempre attiva sui social, la Marcuzzi sta documentando tutto su Instagram, dichiarando di trovarsi in un “posto magico”. Nelle ultime ore la conduttrice ha postato una foto in cui appare in topless e senza trucco: “Si, sono in mutande, ma mio marito mi ha detto “spogliati, ti faccio una foto pazzesca”. Non dirmelo due volte”, ha scritto la conduttrice come didascalia dello scatto realizzato dal marito Paolo Calabresi Marconi, che ha conquistato oltre 227 mila like. Alessia, seduta sugli scogli con indosso solo degli slip, si copre il seno con le gambe in un posa molto sensuale.

Alessia Marcuzzi: vacanze hot in Sicilia con il marito

Lo scatto è stato commentato da colleghe e amiche della conduttrice, tra cui l’influencer Giulia Salemi che ha scritto: “Pazzesca”. In vacanza in Sicilia, Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi si stanno godendo le vacanze, tra assaggi di ottimo cibo siciliano e tuffi nel mare cristallino in compagnia degli amici, come testimoniato dalle stories pubblicate sui social. Sembra che al momento Alessia Marcuzzi non stia pensando alla sua carriera dopo l’addio a Mediaset, anche se Alberto Dandolo su Oggi ha svelato quale sarebbe il grande sogno della conduttrice: “C’è chi giura che il grande desiderio di Alessia Marcuzzi sia quello di scrivere un programma di suo pugno in cui poter finalmente esprimere tutta la sua creatività. Alessia Marcuzzi proprio in questo periodo starebbe vagliando le numerose offerte televisive che le stanno giungendo da più fronti”.

