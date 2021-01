Alessia Marcuzzi, messaggio in codice per Stefano De Martino?/ Post su La La Land…

Alessia Marcuzzi scrive un post su Twitter riprendendo alcune frasi del film La La Land e i fans pensano immediatamente a Stefano De Martino. Tutto è accaduto dopo la serata di martedì 5 gennaio quando Raitre ha regalato ai propri telespettatori la visione del film con Ryan Gosling ed Emma Stone. Tra i telespettatori c’era anche Alessia Marcuzzi che, su Twitter, ha scritto alcune frasi riprendendo delle battute del film. “Brindiamo a coloro che sognano, folli quanto possono sembrare, brindiamo ai cuori che soffrono, brindiamo ai pasticci che facciamo”. Parole che hanno spinto i fans a pensare immediatamente a Stefano De Martino con cui Alessia Marcuzzi non solo ha condotto un’edizione dell’Isola dei Famosi con il conduttore napoletano nei panni di inviato, ma ha realizzato anche un promo del reality interpretando proprio una scena del film La La Land.

ALESSIA MARCUZZI E STEFANO DE MARTINO: I FAN TORNANO INDIETRO NEL TEMPO

Il tweet di Alessia Marcuzzi ha riportato i fan indietro nel tempo. Il post su La La Land, infatti, ha fatto tornare alla mente il promo per l’Isola dei Famosi a tema “La La Land” che Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino realizzarono per l’edizione 2018 del reality show vestendo i panni di Ryan Gosling ed Emma Stone. All’epoca, vestiti come i due attori di Hollywood, la Marcuzzi e Stefano De Martino, erano seduti l’una accanto all’altro interpretando i passi di danza. Un post, dunque, quello della Marcuzzi che ha fatto riaffiorare antichi ricordi nella mente dei fan dei due conduttori che, la scorsa estate, sono stati i protagonisti del gossip dopo la fine del matrimonio tra De Martino e Belen Rodriguez. Un triangolo che i protagonisti hanno sempre smentito.

Quando vi abbiamo detto di riaprire le danze, @lapinella e @stedemartino_… non intendevamo proprio questo! 😅

LA LA L’#Isola sta per tornare su Canale 5! 🌴 pic.twitter.com/CK6n2M1rZf — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) January 3, 2018





