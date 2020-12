Alessia Marcuzzi/ Dal ‘flirt’ con Stefano De Martino, alla crisi con Paolo Calabresi Marconi al Covid…

ALESSIA MARCUZZI OSPITE A VERISSIMO DOPO UN ANNO SOTTO I RIFLETTORI

Alessia Marcuzzi è stata, a suo modo, la regina di questo 2020. La conduttrice ha avuto modo di essere sempre al centro dell’attenzione a cominciare dai suoi programmi in prima serata e finendo al gossip e all’imprenditoria. Mai come in questo 2020, nel bene e nel male si è parlato di lei, e sicuramente la conduttrice può essere inclusa tra i personaggi dell’anno. Inutile dire che le prime cose che sono venute a galla sono relative al gossip e, in particolare, al presunto triangolo amoroso che l’ha vista protagonista al fianco di Stefano de Martino e Belen Rodriguez. Eravamo in primavera quando, subito dopo il lockdown invernale, il bel ballerino ha avuto modo di fare le valigie e sloggiare dalla casa milanese in cui viveva con la moglie dopo il loro tentativo di riavvicinamento.

La fuga di Stefano de Martino e le parole della showgirl argentina hanno lasciato pensare ad un tradimento e subito Dagospia ha accostato il napoletano ad una nota conduttrice, Alessia Marcuzzi. Nonostante le smentite dei diretti interessati, Belen compresa, per la bella biondina non è stato facile scansare i gossip e, soprattutto, tutto il veleno che le si è catapultato addosso sui social in relazione a questa storia clandestina per tutti vera. In molti hanno provato a cercare indizi e prove di questo presunto tradimento trovandole anche dove non c’erano.

ALESSIA MARCUZZI TRA PRESUNTA CRISI CON IL MARITO E IL COVID

Per fortuna l’attenzione e i pettegolezzi si sono disciolti a colpi di selfie con il marito nelle sue vacanze italiane ma per Alessia di certo le cose non sono cambiate molto. L’attenzione e le critiche feroci ai suoi danni restano ma per fortuna la conduttrice ha le spalle larghe e va avanti per la sua strada conducendo con successo Le Iene, affrontando la paura e il Covid dopo i primi tamponi positivi poi rivelatisi negativi, e lanciando non solo la sua nuova collezione di borse e accessori, ma anche una nuova linea di prodotti per la bellezza al grido di “io sono Luce” mostrandosi senza trucco e filtri sui social insieme alle sue “seguaci” social. Oggi Alessia Marcuzzi, alla fine di questo anno travagliato, sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, cosa racconterà della sua carriera, della sua vita e della sua famiglia allargata?



© RIPRODUZIONE RISERVATA