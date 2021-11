Alessia Marcuzzi sbarca su Amazon?/ “L’azienda le ha proposto…”

Alessia Marcuzzi potrebbe approdare ad Amazon. E’ il Settimanale Chi a lanciare questa indiscrezione. La piattaforma streaming avrebbe offerto alla conduttrice un mega contratto biennale per la conduzione di un reality top secret. La conduttrice avrebbe chiesto del tempo per rifletterci. Un’occasione ghiotta per la conduttrice che avrebbe ricevuto una proposta molto allettante dal gruppo di Jeff Bezos. Oltre ad un reality, ad Alessia Marcuzzi sarebbe stata proposta anche la conduzione di un altro programma. Un’offerta interessante e sicuramente da non rifiutare.

Alessia Marcuzzi sostituirà Bianca Guaccero?/ Oggi: "Detto Fatto addio, nuovo format"

In realtà, qualche giorno fa si era parlato di un traslocamento del programma “Temptation Island” su Amazon Prime. Della versione vip del programma si era occupata proprio la conduttrice Alessia Marcuzzi. E’ dunque plausibile pensare che il reality di cui si è fatta menzione in riferimento al contratto della Marcuzzi possa essere proprio il famoso reality dei sentimenti. Qualche settimana fa si era parlato però anche di un approdo di Alessia Marcuzzi in Rai. Si era vociferato infatti che la bionda conduttrice avesse potuto prendere il posto di Bianca Guaccero. Il Settimanale Nuovo aveva rivelato che il format che avrebbero proposto alla Marcuzzi sarebbe stato firmato da Michele Guardì, lo storico autore de I Fatti Vostri.

Alessia Marcuzzi "Ho paura per Giucas Casella"/ "Francesca Cipriani è da sempre la…"

Alessia Marcuzzi ha chiesto scusa a Bianca Guaccero

Dopo lo scoop, Bianca Guaccero si è scagliata contro i giornalisti sui social tirando anche in ballo Alessia Marcuzzi. La conduttrice di “Detto Fatto” ha messo a tacere le voci su una sua presunta sostituzione: “In queste ultime settimane ho letto veramente di tutto in rete… notizie false e pretenziose per le quali spesso i protagonisti tirati in ballo mi hanno scritto spiegandomi la loro estraneità ai fatti… scuse non dovute vista la “penna allegra e fantasiosa” di alcuni giornalisti alla ricerca spasmodica dello scoop… una ricerca che il più il delle volte li traghetta su mondi che non esistono“. Poi ha aggiunto: “Ci avete scritto di tutto… e questo succede ahimè quando non si hanno validi argomenti… siccome mi sono sempre esposta in prima linea, non mancherò di farlo anche in questa occasione… il nostro programma va bene, è solido, e in termini di ascolti è assolutamente in linea con la media della rete”. Alessia Marcuzzi si sarebbe dunque scusata con Bianca Guaccero per il polverone mediatico che si è sollevato in seguito al lancio di questa notizia.

LEGGI ANCHE:

Alessia Marcuzzi in Rai?/ Da Ballando a Che tempo che fa e Sanremo: quel no a La7...

© RIPRODUZIONE RISERVATA