Alessia Marcuzzi sostituirà Bianca Guaccero?/ Oggi: “Detto Fatto addio, nuovo format”

Alessia Marcuzzi sostituirà Bianca Guaccero. E’ questa l’indiscrezione che trapela da alcune fonti. Dopo l’addio a Mediaset, la Marcuzzi sarebbe pronta a tornare in Rai. Michele Guardì starebbe preparando uno show per la prossima stagione televisiva e per la conduzione sembra sia stato fatto il nome di Alessia Marcuzzi. L’ultima partecipazione della Marcuzzi in Rai risale a 28 anni fa con “Il grande gioco dell’oca”. Ma c’è di più: “Detto fatto” sarebbe destinato a chiudere i battenti, come confermato dal settimanale Oggi: “Bianca Guaccero sta sulle spine. A viale Mazzini si mormora infatti che Michele Guardì stia studiando un nuovo format per la prossima stagione televisiva. Pare che il programma dello storico autore e regista sostituirà Detto Fatto a partire dal settembre del 2022. Si dice anche che Guardì abbia già individuato il nome della potenziale conduttrice, finora in forza al Biscione”.

Alessia Marcuzzi "Ho paura per Giucas Casella"/ "Francesca Cipriani è da sempre la…"

La Marcuzzi starebbe valutando l’ipotesi di passare in Rai e più precisamente su Rai Due. La conduttrice sarebbe ad un passo dal contratto con un programma firmato da Michele Guardì, autore de “I Fatti Vostri”. Di Alessia Marcuzzi si era parlato anche in riferimento al Festival di Sanremo. Molti avevano ipotizzato la possibilità di vederla sul palco come co-conduttrice assieme ad Amadeus e Fiorello.

BIANCA GUACCERO/ “Con mia figlia Alice sono un po’ giullare, con lei mai sparita”

Alessia Marcuzzi e l’addio a Mediaset: “Ho voluto assecondare…”

Qualche mese fa, Alessia Marcuzzi aveva annunciato sui social di aver chiuso con Mediaset. Un addio doloroso, che rivelava l’intenzione della conduttrice di cimentarsi in altre sfide. Alessia aveva parlato di divergenze che l’avevano portata a riflettere. Aveva scritto infatti: “La verità è che ho lasciato Mediaset per sperimentare una nuova fase della vita, assecondando un richiamo, un’urgenza di libertà”. Tra l’altro, Alessia Marcuzzi avrebbe ricevuto delle proposte lavorative poi sfumate nel nulla, rifiutando un programma su La7 e un ruolo nel talent condotto da Milly Carlucci, “Ballando con le Stelle”.

Bianca Guaccero/ Da Nicola Ventola a Dario Acocella e il "flirt" con Luca Bizzarri

Sul web è inoltre circolata voce su un presunto ritorno di Alessia Marcuzzi a ‘Le Iene’ ma, stando a quanto riportato da Dagospia, per il momento sono solo indiscrezioni e non c’è nulla di ufficiale. A quanto pare, sarebbero stati Davide Parenti e Nicola Savino a volere la bionda conduttrice nuovamente in trasmissione. Secondo il settimanale Oggi avrebbero usato parole al miele per convincerla a ritornare. Al momento si tratta solo di una semplice proposta e non ci sono ulteriori conferme.



© RIPRODUZIONE RISERVATA