Alessia Marcuzzi sponsorizza un gelato, ma il web insorge/ “Lo sanno tutti che sei sempre a dieta…”

Alessia Marcuzzi e lo sponsor del gelato

Alessia Marcuzzi, a 50 anni, sfoggia un fisico strepitoso. alta, snella e con un corpo allenato, snello e slanciato, lascia senza parole tutti i fan sia quando pubblica foto in cui indossa sempre outfit alla moda sia quando, soprattutto d’estate, sfoggia bikini o costumi interi che esaltano ulteriormente la sua fisicità. Un fisico che le è stato donato da madre natura e che Alessia cerca di mantenere con una giusta alimentazione e un allenamento costante. Alimentazione sana ed equilibrata che le consente anche di concedersi qualche peccato di gola come può essere un buon gelato.

La conduttrice, così, è diventata la testimonial di un famoso gelato e, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un post scrivendo: “Ma è o non è come sembra?”, mostrando i vari gusti tra cui poter scegliere. I fan, però, non credono al fatto che la conduttrice mangi gelati e hanno inondato di commenti il post.

Alessia Marcuzzi mangia gelato? La reazione del web

Un gelano, quando si segue uno stile di vita sano ed equilibrato, non fa mai male. Ne sa qualcosa Alessia Marcuzzi che riesce a concedersi un meritato peccato di gola. I fan, però, non sembrano crederle e sotto i post sottolineano come quella mostrata dalla Marcuzzi, non sia la vera realtà.

«Non ci crede nessuno che mangi il gelato. Si sa che sei sempre a dieta…» scrive un utente, «Non potevano sbagliare di più che scegliere te» scrive un utente e ancora: «perché ti hanno pagato altrimenti due foglie di insalata e via», «Tu che te lo puoi permettere son sicura che non te li mangi,».

