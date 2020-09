Alessia Marcuzzi “Triangolo con Belen Rodriguez e Stefano? Falso”/ Furiosa con chi…

Alessia Marcuzzi si prepara a condurre Temptation Island nel prime time di Canale5 ma come può farlo se non partendo proprio dall’intricata situazione o, meglio, presunto triangolo che l’ha vista protagonista nelle scorse settimane insieme a Belen Rodriguez e Stefano de Martino? Già al momento della bomba lanciata da Dagospia tutti e tre hanno subito smentito il gossip ma nessuno ha tenuto conto delle loro parole, anzi, per giorni hanno continuato ad insinuare e cercare indizi su questo presunto tradimento prendendo i mira lei e Stefano de Martino sui social. Adesso Alessia Marcuzzi torna a parlare di quanto è successo affidando le sue parole all’amico Alfonso Signorini e a Chi nel nuovo numero in edicola domani.

ALESSIA MARCUZZI TORNA SUL PRESUNTO TRIANGOLO CON BELEN E STEFANO

In particolare, Alessia Marcuzzi si dice contraria al gossip ma anche un po’ infuriata da coloro che credevano al gossip anziché cedere all’evidenza dei fatti ovvero che lei e il marito Paolo Calabresi sono felici e contenti e che proprio in quei giorni erano in vacanza insieme: “Non presto il fianco al gossip perché so che fa parte del mio lavoro… la cosa che mi stupisce è che, spesso, la gente preferisca credere più a ciò che ascolta rispetto che a ciò che vede, forse perché è più stuzzicante”. Lei stessa poi torna a parlare del suo rapporto di coppia dicendosi “maturata e meno irrequieta” rispetto al passato ma anche tanto fragile e poco propensa a farti vedere un po’ giù per via della fortuna che ha avuto nella vita: “Per me la tentazione in una coppia è restare uniti, lasciarsi è più facile. Anche se sono indipendente: nella vita ho ottenuto tutto con le mie forze, non devo dire grazie a un uomo e non ho mai avuto rapporti di convenienza. Se sto con una persona, quindi, è per essere più felice. Mio marito, Paolo, lo sa e mi ama anche per questo, perché è consapevole di essere scelto e sa che, se le cose non vanno, non resto a soffrire. Ma questo è pericoloso anche per me, la mia indipendenza mi rende schiava del mio stare bene con me stessa”. Per il momento quindi, tutto è al proprio posto nella sua vita…



